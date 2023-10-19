人民网记者 许维娜

摄像、剪辑：人民网记者 张若涵 翻译：人民网记者 吴思萱

博卡区位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯的沿河地区，这里曾经是意大利移民的聚居地，如今成为了全市最具色彩斑斓的建筑群所在。阿根廷球迷最喜爱的球队之一——博卡青年队亦驻扎于此地。

博卡区街头随处可见色彩斑斓的建筑群。人民网记者 张若涵摄

在博卡区街头，人民网“一带一路 大道同行”拉美采访团邂逅了一位街头艺人。他的名字叫做诺尔贝托·格拉迪洛尼，是当地的老居民。他正用阿根廷班多钮手风琴为路过的行人演奏动听的歌曲。

当听闻采访他的是中国媒体，他立即开始了独特的演奏。“我手上拿的是班多钮手风琴，弹奏的探戈舞曲是《草原与足迹》，节拍为2/4拍，现在了解或者听过的人可能不多了。”诺尔贝托·格拉迪洛尼告诉记者，这种按钮手风琴与传统手风琴有着很大区别，按钮更多，形状独特，体积较小，音高排列各异，正因为其独有的这些特点，造就了它独特的音色，用于演奏特有的探戈音乐风格。

采访团成员们被诺尔贝托·格拉迪洛尼弹奏的音乐所吸引，纷纷拿出手机为他拍照、录像。诺尔贝托·格拉迪洛尼看到这一幕，露出了灿烂的笑容。他说：“很高兴自己的音乐能够感染到这么多中国友人。我在这儿十年了，不过从我年轻时，便开始弹奏班多钮手风琴，那时纯粹出于对音乐的热爱和追求。”

街头艺人诺尔贝托正在弹奏班多钮手风琴。人民网记者 张若涵摄

9月上旬，布宜诺斯艾利斯进入初春，雨水滴滴答答地下。伴着雨声，记者与诺尔贝托·格拉迪洛尼进行深入交流，了解他的生活经历、音乐梦想和对中国的向往。

10年来，诺尔贝托·格拉迪洛尼在街头表演，用他的演奏和音乐感染着每一个路过的人。当地向导告诉记者，阿根廷人素以性格奔放外露著称，但在那热烈洒脱的背后，手风琴传递出耐人寻味的忧郁音色与探戈音乐完美融合，值得细细品味。

“感谢你们在雨天来到这里。我们总想用大好的天气欢迎来客，但有时事与愿违。”在告别前，诺尔贝托·格拉迪洛尼表示，希望记者通过镜头和画面记录这里的人事物，关键是这里的美景，让遥远的中国不再“遥远”，能够更好地感受到布宜诺斯艾利斯的美好景象。

(责编：孙红丽、吕骞)

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