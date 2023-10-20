人民网北京10月20日电 据悉，我国首个完全自主知识产权的区块链底层公共基础设施——区块链服务网络（BSN）近日与欧洲云计算方案提供商达成协议，根据协议，这一设施将把产品部署在使用欧洲相关云技术的数据中心内，首批产品将于2023年10月底上线，预计到2023年底，还将完成在瑞士的云服务部署，这也标志着中国的区块链服务网络将正式进入欧洲主流云服务市场。

随着数字经济的不断发展，互联网商业逻辑和数据交互日趋复杂化，不同的业务场景和数据处理要求对于分布式技术和多方系统应用的需求越来越明确。未来全球任何一个数据中心可能都需要在传统云管系统之外，再配备一套与之并行的分布式云技术，以使其具备大规模运行分布式多方系统的能力。BSN在设计之初即按照建设新一代云技术，服务于多方系统和应用的云基础设施理念来规划。前瞻性的理念加上数年的技术积累，使得BSN能够在该领域处于世界领先位置。

BSN聚焦分布式技术发展，围绕数字经济需求开展部署，目前已成为全世界数据中心节点规模最大的产业区块链公共基础设施，为区块链和分布式技术在数字经济、智慧城市等领域的创新应用打下了坚实的基础，不仅为中国数字经济发展提供了强大支撑，还在促进全球分布式应用和产业健康长效发展，以及更好地支持建设开放型世界经济和推动科技创新等方面发挥了重要作用。

实践充分证明，科技创新在“一带一路”建设中具有引领和支撑作用，也是高质量推进“一带一路”建设的重要保障。当前，中国的科技创新正在从量的积累迈向质的飞跃，从单点突破转向系统能力提升。凭借日益增强的科技实力和创新能力，中国在数字时代不断深化与“一带一路”共建国家的科技创新合作，持续加快中国技术、标准出海脚步，充分发挥技术领先优势，为实现规则标准的“软联通”提供坚实支撑。

作为我国首个完全自主知识产权的区块链底层公共基础设施，由国家信息中心牵头研发和顶层设计，并联合中国移动、中国银联和红枣科技等单位共同发起建立的区块链服务网络（BSN）在实施全球发展战略的过程中，选择以“一带一路”作为出发点，逐步将“走出去”的步伐扩展至欧洲及全球市场。

BSN与欧洲云计算解决方案提供商CloudSigma已达成协议，将其服务多方分布式系统的云技术体系引入CloudSigma的全球云服务网络中。根据协议，BSN将把BSN专网产品部署在使用CloudSigma云技术的云服务商数据中心内，首批将于2023年10月底上线，包括菲律宾的CTO Cloud和沙特的Virtual Vision；预计到2023年底，还将完成CloudSigma在瑞士的云服务上的部署，这也标志着BSN技术体系正式进入欧洲主流云服务市场。

BSN与CloudSigma的合作，让公有云服务商可快速在传统云服务基础上，提供服务于分布式多方系统及应用的专业云服务。基于双方各自的优势，这一合作将会帮助全球更多企业以更加方便、快捷、低成本的方式使用分布式技术和应用，从该领域的创新中受益。

从2018年发起成立BSN至今，五年来，国家信息中心不断推动BSN围绕关键技术开展技术研发和攻关，构建商业化平台并持续推动产业化应用，在促进分布式技术创新、引领行业发展、推动海外应用等方面取得了积极成效，确保了中国在分布式技术和基础设施领域的全球领先地位。

展望未来，BSN还将充分发挥技术、资源与创新优势，持续拓展国际科技创新合作的广度和深度，还将在国家信息中心的引领下，联合中国移动等单位加速推动分布式和区块链技术的创新和应用发展，助力中国成为分布式云技术领域的技术中心和规则制定者，帮助中国在新技术领域引领全球，在新一轮数字技术发展竞争中占领先机。

(责编：申佳平、章斐然)

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