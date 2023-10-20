人民网北京10月20日电 （记者车柯蒙）10月19日至20日，由中国国家税务总局主办的税收征管数字化高级别国际研讨会在北京举行。来自亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲的20个国家税务部门、6个国际组织的代表及部分学术机构和跨国企业嘉宾围绕税收征管数字化转型、纳税服务创新、优化税收营商环境等议题进行深入交流，达成多项共识。与会各方表示，各国深入交流和分享实践经验，对实现数字化转型目标至关重要，将进一步加力推进多边税收合作平台建设，携手构建更加紧密、更高质量的国际税收合作体系。中国国家税务总局局长王军出席会议并围绕推进税收征管数字化转型升级发表主旨演讲。

王军表示，中国政府始终高度重视加快数字化转型和税收征管改革。中国税务部门近年来学习借鉴各国先进经验，着力在网上和云端构建科学的数字税务系统，全方位优化整合服务资源，将税费优惠政策及时精准地匹配到每一个适用的纳税人缴费人，由“人找政策”转变为“政策找人”，给纳税人缴费人带来“问中能办”“办中可问”“办问协同”的服务体验，并多维度跟踪分析政策实施效果，有效提升政策制定的科学性、政策落实的快捷性、红利释放的精准性、效应评估的客观性，推动中国税收治理效能持续提升，实现服务纳税人缴费人、服务税务内部管理、服务国家治理体系和治理能力现代化、服务国际税收征管数字化转型和交流合作的跨越升级。

为携手推进全球税收征管数字化转型，王军提出三点倡议：一是共搭平台，加力推进合作机制建设。始终秉持开放、合作、共赢精神，着力优化“一带一路”税收征管合作机制，着力打造凝聚更多共识、汇集更新理念、孕育更大发展的多边税收合作平台。二是共享资源，持续加大互学互鉴力度。进一步加大税收征管数字化的资源共享与培训力度，未来五年，中国税务部门将为共建“一带一路”国家提供1万个培训名额，为相关国家税务官员来华学习交流创造更好条件。三是共谋发展，积极拓宽数字化转型路径。积极响应OECD倡议，结合各国实际开展有益探索，不断创新优化提升，助力更多国家和地区更好提升税收征管数字化水平，携手营造更具市场化、法治化、国际化的税收营商环境，推进全球经济健康发展和数字化转型升级。

研讨会上，经济合作与发展组织税收征管论坛秘书处主任彼得·格林和秘书处顾问保罗·马什深入介绍了经合组织发布的全球《税收征管3.0》推进的最新进展。阿联酋、阿尔及利亚、马来西亚、匈牙利、巴西、澳大利亚、西班牙、日本、韩国等国税务局长和国际货币基金组织等国际组织负责人分别作了专题发言或主持专题研讨，分享了各自在税收征管数字化转型的实践经验及研究成果，分析了面临的困难和挑战，并探讨了后续行动规划。

与会嘉宾提出，数字化是当今世界发展的重要趋势，加快经济社会各领域数字化转型，已经成为国际社会的普遍共识。税收征管数字化转型对于改善国际税收营商环境十分重要，各国分享的务实案例很有启发。中国近年来以数字化转型推进税收征管改革取得显著进展，纳税人缴费人满意度持续提升，中国税收改革发展的经验值得各国借鉴。大家表示，此次研讨会为各国进一步增进相互了解、拓展合作领域创造了良好条件，对共同提升数字化征管能力和水平具有重要作用。

会议讨论通过了《税收征管数字化高级别国际研讨会联合声明》，充分肯定与会各方在税收征管数字化转型方面的探索实践。与会各方表示，本次研讨会有利于各国增进互信、凝聚共识，下一步将着力把共识转化为行动，更好顺应全球税收征管数字化趋势，持续深化国际税收合作，完善全球税收治理体系，促进跨境投资便利化，推动全球经济复苏和可持续发展。

中国国家税务总局副局长王道树、饶立新、总会计师罗天舒分别主持开闭幕式、参加专题讨论。来自阿尔及利亚、澳大利亚、巴西、中国、格鲁吉亚、匈牙利、印度尼西亚、日本、哈萨克斯坦、韩国、马来西亚、尼日利亚、沙特、塞内加尔、塞拉利昂、新加坡、西班牙、泰国、荷兰、菲律宾、阿联酋等国家税务部门的高级别官员，国际货币基金组织、经济合作与发展组织、亚洲开发银行、美洲税收管理组织、亚太税收管理与研究组织、荷兰国际财政文献局等国际组织代表以及部分学术机构和企业嘉宾出席会议。

研讨会结束后，与会代表还专程访问中国国家税务总局，现场观摩了解中国推进税收征管数字化的情况，对近年来中国税收征管数字化转型升级取得的成果表示赞赏，并希望进一步加深与中国的交流与合作。

(责编：孙红丽、吕骞)

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