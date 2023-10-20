人民网北京10月20日电 （杜燕飞、田小丽）“三季度末，银行保险机构经营和监管指标处于合理区间，服务实体经济质效不断增强，为经济持续回升向好营造良好的金融环境。”在10月20日国家金融监督管理总局召开的2023年三季度银行业保险业数据信息新闻发布会上，国家金融监督管理总局统计信息与风险监测工作相关负责人刘志清表示。

国家金融监督管理总局2023年三季度银行业保险业数据信息新闻发布会现场。人民网 田小丽摄

刘志清介绍，三季度末，银行保险主要业务保持平稳增长。银行业金融机构总资产409.8万亿元，同比增长9.5%。保险公司总资产29.6万亿元，同比增长10.8%。保险资金运用余额27.2万亿元，同比增长10.8%。前三季度，人民币贷款新增19.75万亿元，同比多增1.58万亿元。银行保险新增债券投资9.6万亿元。保险公司原保险保费收入4.3万亿元，同比增长11%，赔款与给付支出1.4万亿元，同比增长20.1%。车险、农险、健康险风险保障金额同比分别增长27.9%、11.9%、7.1%。

“重点领域和薄弱环节金融服务不断加强。”刘志清说，具体体现在：一是信贷投放保持合理充裕。普惠型小微企业贷款新增4.8万亿元，同比多增9754亿元。民营企业贷款新增6.7万亿元，同比多增6836亿元。二是服务方式持续优化。三季度末，企业类中长期贷款同比增长17%，企业类信用贷款同比增长21.8%，循环贷款余额同比增长24.3%，均高于各项贷款平均增速。普惠型小微企业贷款平均利率同比下降0.47个百分点，民营企业贷款平均利率同比下降0.32个百分点。

值得一提的是，金融支持科技创新和绿色发展力度不断加大。刘志清表示，银行业保险业持续加大对新能源、人工智能、生物制造等先进制造业和战略性新兴产业的资金支持，加大对高水平科技自立自强的支持力度。三季度末，高技术制造业贷款同比增长22.5%。推动数字经济高质量发展,促进数字经济和实体经济深度融合，数字经济核心产业贷款同比增长22.8%。积极支持推动经济社会发展绿色化、低碳化，目前银行业金融机构绿色融资余额增速超过30%。

“银行业保险业持续加强改善民生和社会保障领域金融支持力度。”刘志清介绍，合理满足刚性群体信贷需求，个人住房贷款中92.5%用于支持购买首套房。住房租赁贷款同比增长77.7%。保障性安居工程贷款持续增长。积极支持就业创业，创业担保贷款同比增长10.2%。引导信贷资金持续投入教育、医疗等社会领域，教育行业贷款同比增长16.9%，助学贷款同比增长24.1%，卫生和社会工作贷款同比增长12%。机动车辆保险原保险保费收入6335亿元，提供风险保障611万亿元；农业保险原保险保费收入1292亿元，提供风险保障4.1万亿元。

“前三季度，主要风险监管指标处于合理区间，风险抵御能力整体充足。”刘志清说，三季度末，商业银行累计实现净利润1.9万亿元，同比增长1.6%。商业银行资本充足率为14.66%，保险业综合偿付能力充足率188%，保持在合理区间。

刘志清表示，下阶段，国家金融监督管理总局将着力抓好重点任务落实，持续深化金融供给侧结构性改革，持续提高金融服务实体经济能力，助力经济持续回升向好，积极稳妥防范化解金融风险，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

(责编：孙红丽、吕骞)

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