图为大会现场。主办方供图

人民网北京10月20日电 （记者孙博洋）10月18至19日，2023地理信息技术创新大会在北京举行。

会上，中国地理信息产业协会会长李维森表示，地理信息产业已成为数字经济的重要组成部分。数字中国建设、新型基础设施建设等为地理信息技术提供了广阔的应用空间，在国家和地方的“十四五”规划中，国家的重大战略、大量的重大工程都需要地理信息的技术、数据和人才的服务，为地理信息产业发展提供了巨大的市场空间。

国际欧亚科学院院士、国际欧亚科学院中国中心副主席、中国科技体制改革研究会理事长张景安表示，现在所处的信息时代是一个创新的时代，创新决定成败。创新已成为经济动力之源，推动着中国高质量发展。在数字中国和智慧社会发展过程中，数字经济是其中的核心。面向未来，数字经济的发展需要通过“提升创新效率”“推进创新全球化”“推动协同创新和集成创新”来实现。

中国工程院院士、国际欧亚科学院院士，深圳大学智慧城市研究院院长郭仁忠表示，在新的发展背景和需求下，我国地理信息技术应用场景更加丰富，其中需求最大的领域是智慧城市，并将成为地理信息产业的“蓝海”。

中国工程院院士、德国工程科学院院士、瑞典皇家工程科学院院士吴志强通过CIM1.0到9.0全面系统的介绍，诠释了其智能规划的过程，借助CIM看过去、看今天和看未来，都要以人为本，从而解决智慧城市发展过程当中的各种需求。城市信息模型的构建，需要通过模拟数据和现实生活进行大量融合，从而实现虚实相生。

自然资源部国土测绘司司长张继贤表示，面对数字时代的新机遇新要求，测绘地理信息工作要准确把握“两支撑、两服务”工作定位，推动时空数字化变革，不断强化时空数字化驱动力；要准确把握测绘地理信息在数字中国建设中所处的重要位置，加大现代测绘基准建设和服务力度，加快实景三维中国和时空大数据平台建设，丰富时空信息要素供给，搭建统一的国家地理空间数据基底；要加快推动测绘地理信息从数据资源向数据资产转变，深度挖掘测绘地理信息数据作为新型生产要素的价值和数据融合平台的基础性作用，服务数字经济、数字政务、数字文化、数字社会、数字生态文明建设，支撑自然资源管理；要坚持有效市场和有为政府更好结合，在保障地理信息安全的前提下，加强产业政策供给，营造产业良好环境，助力地理信息产业高质量发展；要牢牢守住安全发展这条底线，把安全发展贯穿构建测绘地理信息事业新发展格局的全过程各环节，以新安全格局来保障新发展格局。

自然资源部信息中心总工程师吴洪涛介绍了在自然资源管理新定位和国家网络强国数字化转型大战略背景下，面向自然资源信息化提级升维新要求，通过CSPON与国土空间用途管制监管系统建设的思考与实践，分享构建数字赋能、模式创新、智慧跃升三位一体的信息化支撑体系，实现空间治理、要素保障双轮驱动的高质量发展目标的自然资源信息化新格局。

(责编：孙红丽、吕骞)

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