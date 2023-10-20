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三预警齐发 台风“三巴”强降雨影响仍在持续

2023年10月20日17:52 | 来源：人民网
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人民网北京10月20日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今天（20日）上午9点45分前后，台风“三巴”在广东省遂溪县沿海再次登陆，登陆时中心附近最大风力有8级（20米/秒），中心最低气压为995百帕。中央气象台继续发布台风蓝色预警、暴雨黄色预警、大风黄色预警。

预计，台风“三巴”将以每小时10公里左右的速度向偏南方向移动，向海南岛西北部一带沿海靠近，强度逐渐减弱。

20日14时至21日14时，南海西北部、北部湾、琼州海峡、广东中西部沿海、广西沿海、海南岛北部和西部沿海将有6至8级风，阵风9至10级。华南南部等地部分地区有大到暴雨，其中，广西东南部沿海、广东西南部等地部分地区有大暴雨（100至240毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量20至50毫米，局地可超过80毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

此外，东海大部海域、台湾海峡、南海北部海域、北部湾、琼州海峡将有7至8级、阵风9级的大风，其中北部湾的部分海域风力可达9级，阵风10至11级。内蒙古中东部、海南岛北部、广西南部沿海、广东西部沿海等地将有5至6级、阵风7至8级的大风。

气象专家提醒，今天“三巴”对广东的风雨影响仍在继续，由于雷州半岛、粤西南部长时间处于台风东侧的东南气流和偏南气流辐合区，因此形成降水列车效应，导致上述地区降雨持续时间长、累计雨量大，并伴随强对流天气，当地公众需注意防范各类次生灾害。

(责编：孙红丽、吕骞)
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