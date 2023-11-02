人民网北京11月2日电 （记者许维娜）“互联网法治建设是网络强国、数字中国建设的重要组成部分，是行业规范健康高质量发展的重要支撑保障。”日前，工业和信息化部总工程师赵志国在中国互联网法治大会上表示，将扎实推进互联网法治建设，持续完善顶层设计，政策制度基础更加坚实；着力激发主体活力，融合赋能效用日渐凸显；深入推进行业监管，用户权益得到有效的保障。

赵志国还提出四点建议：一是坚持人民至上，让行业发展成果更广泛惠及全体人民；二是坚持自信自立，抢抓机遇激发行业活力；三是坚持系统观念，形成一体化高效协同合力；四是坚持守正创新，以常态化监管促进行业发展行稳致远。

中国法学会党组成员、副会长张苏军表示，依法治网正加速构建完备的网络法律规范体系、高效的网络法治实施体系、严密的网络法治监督体系、有力的网络法治保障体系，为实现国家治理体系和治理能力现代化作出积极贡献。

围绕互联网法治建设工作，张苏军提出了三点意见：一是要深入学习贯彻全面依法治国重要论述，始终保证互联网法治工作正确的政治方向；二是要始终坚持理论联系实际，注重问题导向和成果转化，不断提升互联网法治研究和实践的能力；三是要继续加大国际合作交流，打造网络信息法治话语体系，提高国际话语权和影响力。

中国互联网协会副理事长兼秘书长、中国信息通信研究院院长余晓晖表示，党的十八大以来，我国网络法治工作取得了积极进展：一是网络法律体系日臻完善，二是法治为民服务稳步推进，三是网络司法能力全面加强，四是法治意识素养不断提高。他认为，多年来，中国互联网协会充分发挥行业协会力量助力互联网法治建设，大力普及网络法律法规，有效凝聚行业共识、提升法治意识素养，推动互联网企业依法合规经营，维护行业发展秩序。

此外，中国互联网协会常务副秘书长陈家春、中国互联网协会副秘书长裴玮还与多家响应企业代表一起，共同发布了《加强互联网企业廉洁文化建设倡议》。

(责编：孙红丽、吕骞)

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