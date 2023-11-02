人民网北京11月2日电 （记者杜燕飞）为全面加强金融监管，金融监管总局近日制定了《商业银行资本管理办法》（以下简称《资本办法》），进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行强化风险管理水平，提升服务实体经济质效。《资本办法》自2024年1月1日起正式实施。

资本是商业银行抵御各类风险的重要屏障，是服务实体经济的重要基础。2012年6月，原银监会公布《商业银行资本管理办法（试行）》，确立了我国商业银行资本监管制度，在推动银行提升风险管理水平、对接国际监管规则等方面发挥积极作用。

“近年来，随着我国经济金融形势和商业银行风险特征的发展变化，资本监管面临一些新问题，有必要根据新情况进行调整。国际监管规则也发生了较大变化。2017年底，巴塞尔委员会发布了《巴塞尔Ⅲ改革最终方案》，作为全球银行业资本监管最低标准。我国作为巴塞尔委员会成员，需按要求实施相关监管标准，并接受‘监管一致性国际评估’，评估结果将在全球公布。”金融监管总局有关部门负责人表示，金融监管总局对原《资本办法》进行修订，有利于促进银行持续提升风险管理水平，引导银行更好服务实体经济。

在构建差异化资本监管体系方面，《资本办法》按照银行规模和业务复杂程度，划分为三个档次，匹配不同的资本监管方案。其中，规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；规模较小、跨境业务较少的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模更小且无跨境业务的银行，进一步简化资本计量要求，引导其聚焦县域和小微金融服务。

在风险加权资产计量规则方面，据该负责人介绍，总体上，《资本办法》增强标准法与高级方法的逻辑一致性，提高计量的敏感性。限制内部模型的使用，完善内部模型，降低内部模型的套利空间。信用风险方面，权重法重点优化风险暴露分类标准，增加风险驱动因子，细化风险权重。市场风险方面，新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求，取代原基于头寸和资本系数的简单做法；重构内部模型法，采用预期尾部损失（ES）方法替代风险价值（VaR）方法，捕捉市场波动的肥尾风险。操作风险方面，新标准法以业务指标为基础，引入内部损失乘数作为资本要求的调整因子。

对于风险管理要求，《资本办法》重视计量和管理“两手硬”，强调制度审慎、管理有效是准确风险计量的前提，为银行夯实经营管理基础、提升管理精细化水平提供正向激励。

“信用风险方面，《资本办法》要求建立并有效落实相应信用风险管理制度、流程和机制。例如，准确的风险暴露分类是计量前提，须明确划分标准和认定流程；划分银行同业风险暴露分类、识别优质公司或‘穿透’资管产品，须加强尽职调查和基础信息审核；对房地产风险暴露，只有满足审慎审批标准和估值等要求，才认可其风险缓释作用。”该负责人说，市场风险方面，内部模型法计量以交易台为基础，要求银行制定交易台业务政策、细分和管理交易台。操作风险方面，须建立健全损失数据收集标准、规则和流程，才可申请适用监管给定损失乘数系数。

“我国银行业金融机构超过四千家，数量多、分布广，业务规模、风险特征千差万别。《资本办法》构建差异化资本监管体系，提高了资本监管与银行实际的针对性和匹配性，既加强对大中型银行资本监管，推动银行业保持发展稳健性；又适当降低中小银行合规成本，引导其聚焦于服务县域和小微企业。”招联首席研究员董希淼在接受人民网记者采访时表示，《资本办法》也有助于提升银行风险管理水平，保持银行体系稳健性，更好地防范金融风险；推动银行提升服务实体经济能力，特别是降低地方政府债券和优质企业的资本占用等；有助于推动金融业对外开放不断扩大和深化，提升全球竞争力；将更好地支持银行通过资本市场融资，丰富资本补充形式，拓宽资本补充渠道，有助于促进我国资本市场发育，提高直接融资比例。

有分析认为，差异化资本监管不降低资本要求，在保持银行业整体稳健的前提下，可以激发中小银行的金融活水作用，减轻银行合规成本。预计银行将通过资本成本传导机制降低企业综合融资成本，进一步优化金融资源配置，提高金融服务实体经济能力，助推经济结构调整和转型升级，推动经济实现高质量发展。

谈及《资本办法》对银行经营的影响，民生银行首席经济学家温彬对人民网记者表示，风险加权资产计量规则的调整将使得优质企业、中小企业资本占用下降，信用卡业务资本消耗也将明显改善，同时鼓励穿透法计量资管产品，将有助于商业银行优化业务结构。鉴于信用风险暴露划分所需基础信息及颗粒度大幅细化，《资本办法》将促使银行进一步完善管理、数据和系统基础建设，夯实精细化风险经营能力。此外，由于在修订过程中考虑了对银行业整体资本充足水平稳定性的影响，同时还设置了过渡期安排，确保实施工作稳妥有序，《资本办法》的出台不会对银行经营带来较大资本压力。

“金融监管总局将指导商业银行做好《资本办法》实施工作，发挥资本要求对商业银行资源配置的导向性作用，引导银行优化资产结构，加大服务实体经济力度，以高质量发展为中国式现代化提供有力的金融支撑。”该负责人说。

(责编：孙红丽、吕骞)

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