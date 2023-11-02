人民网记者 杜燕飞

产业链融通发展，是建设现代化产业体系、实现各类所有制企业共同发展、加快建设世界一流企业的必然要求。

企业是构建产业链的主体力量。近年来，国资委采取多项举措，推动央企打造现代产业链“链长”，提升重点产业链的韧性和安全水平。与此同时，央企稳步推进基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链，带动各类经营主体参与现代化产业体系建设，向产业链价值链中高端迈进，有效维护产业链供应链安全稳定。

国资委研究中心发布的《中央企业高质量发展报告（2023）》显示，截至2022年底，国资委先后分两批遴选出16家“链长”企业，主动在重要行业、关键领域进行布局。2022年，这些企业完成强链补链项目投资1300多亿元，解决了270余个产业链难点。

为进一步推进产业链融通发展，今年6月，国资委印发的《关于开展中央企业产业链融通发展共链行动的通知》提出，要聚焦央企的产业链间协作、央企与中小企业协同融合，重点在供需匹配、协作配套、创新合作、资源共享、产业赋能、产融结合、央地合作等七方面形成一批示范项目；强调要重点考虑央企现代产业链建设和央企加快发展战略性新兴产业有关方向。着力打造目标明确、任务清晰、项目落地的产业链生态圈战略合作。

今年9月，国资委与工信部共同组织开展央企融通发展共链行动（以下简称共链行动），旨在引导推动央企更好发挥在建设现代化产业体系中的引领带动作用，通过搭建开放共享、互利共赢的产业发展融通平台，打造产业链生态圈战略合作，有效促进大中小企业在更宽领域、更深层次实现供需匹配、协同创新、成果共享、生态共建，共同提升我国产业链供应链的韧性和竞争力。

记者梳理，自共链行动启动以来，越来越多的央企积极申报并开展行动。其中，中国化学日前举行产业链融合发展推进会，与多个地方政府、国家重点高校、国内外相关企业等签署合作框架协议和项目合约，总签约19项，总投资超1500亿元，涵盖能源化工、智慧化工园区、科技研发、高端新材料、工程项目建设等多领域。中国中车在轨道交通装备与清洁能源装备现代产业链共链行动大会上举行49批次签约，携手产业链上中下游、产学研、大中小企业合作伙伴，升级产业链融通发展新模式，共同打造安全稳定、繁荣共赢的现代产业链。中国移动将围绕新一代移动通信、算力网络、6G、人工智能、量子计算等战略性新兴产业和未来产业，实施共链行动。

“我们要以国家战略需求为导向，布局战略性新兴产业和未来产业，集聚内外力量打好关键核心技术攻坚战，加快打造原创技术策源地、建设现代产业链链长，推进科技成果向现实生产力转化，发挥企业科技创新、产业控制、安全支撑作用。”中国化学董事长戴和根在产业链融合发展推进会上表示。

业内人士认为，作为国民经济发展的“顶梁柱”“压舱石”，央企要聚焦横向合并增强规模实力，聚焦纵向联合推动上下游协同发展，聚焦创新攻坚打造关键引擎，聚焦内部协同夯实发展根基，共同推进产业链融合发展，实现互利共赢，助力实现补链、强链、延链。

“下一步，国资委将发挥央企在产业基础和需求牵引方面的优势，为建设现代化产业体系、加快构建新发展格局提供坚实支撑。”国资委规划发展局负责人此前在共链行动启动会上表示，一方面，推进传统产业转型升级。国资委将指导企业聚焦产业链薄弱环节，推动强链补链重大投资项目落地；巩固优势产业领先地位，推动中国装备、技术、产品和服务加快“走出去”，融入全球产业链供应链；深化产业数智赋能，培育更多具有数字经济和信息时代特征的平台型企业。另一方面，发展战略性新兴产业。国资委将聚焦新一代移动通信、人工智能等战略性新兴产业领域，鼓励有条件的央企作为产业发展责任主体，加大国有资本投入，推进专业化整合，确保目标明确、主体明确、任务明确，加快打造形成一批具有核心竞争优势的现代产业链领军企业。

(责编：孙红丽、吕骞)

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