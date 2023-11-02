人民网北京11月2日电 （记者许维娜）天高地阔，户外运动正在天南海北兴起。近日，国家发展改革委等五部门联合印发《促进户外运动设施建设与服务提升行动方案（2023—2025年）》（以下简称《行动方案》），对促进户外运动高质量发展进行了系统部署。

中国宏观经济研究院社会发展研究所魏国学表示，“绿水青山就是金山银山”，处理好生态保护和产业发展关系至关重要，《行动方案》开篇即明确提出户外运动产业绿色发展的重点任务。

魏国学认为，优先保护生态环境，才能确保户外运动产业可持续发展，需要严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，充分利用自然环境打造运动场景，而不是以破坏或扰乱自然生态系统为代价求发展。

“我国地域辽阔，各地自然资源、地质因素以及自然保护地的运动条件存在差异。因此，在发展户外运动产业时，必须遵循因地制宜、科学合理、有序有度的重要原则。”魏国学进一步阐述，尤其需要精细考虑项目规模及数量，以避免户外运动项目供需失衡的情况发生。“只有这样，我们才能更好地确保项目能够成功落地、经营有效益，并且能够保障公益性能的实现。”

户外水远山长，运动场地设施不可或缺。魏国学强调，《行动方案》紧密跟随发展趋势，及时响应广大人民群众的需求，并针对不同领域提出相应的建设思路。

比如，体育公园是群众家门口的户外运动场所，增配完善体育设施、开展智慧化改造等措施能快速带来实效；针对山地户外公共营地、登山道、徒步道、骑行道等山地户外运动场地及服务设施特征，增强建设用地保障力度等等。

在魏国学看来，除了建设便民水上运动设施外，还应高度重视利用现有的国家级水上运动训练基地、公共船艇码头等存量设施。露营场地的建设应贯穿城乡，重点在于配套设施的完善。汽车自驾运动和航空飞行营地的建设则更多地体现了区域协作的元素。

为了实现户外运动高质量发展，必须确保服务和设施的协调配合。根据丰富的发展经验，《行动方案》明确了提升户外运动服务供给质量的五个关键任务。

魏国学表示，户外运动谋长远发展，产品、服务、场地、产业统计等标准建设要先行，这对规范行业发展和稳定经营主体及参与者预期至关重要。对于户外运动装备运输等微观问题，《行动方案》也提出了比较详细的解决思路。比如，在落实落细促进民营经济发展壮大相关政策方面，《行动方案》从落实公平竞争政策、依法保护民营企业家经营权益等方面做出部署。

此外，《行动方案》还为户外运动描绘了清晰发展路径，前景可期。短期目标在于，推动户外运动优质供给持续增加、消费场景不断丰富、公共服务设施提质升级，户外运动“后发优势”进一步显现，在全民健身运动中地位更加突出。到2025年，户外运动设施建设和服务质量供需有效对接，参与群体更加广泛，赛事活动更加丰富，专业人才队伍持续壮大，安全监管政策体系更加健全，全国范围内形成一批发展基础好、服务保障全、地方特色强、配套产业优的户外运动发展高地，推动户外运动产业总规模达到3万亿元。

(责编：孙红丽、吕骞)

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