人民网北京11月7日电 （记者杜燕飞）国家发改委7日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2023年11月7日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低140元、135元。折合升价，全国平均来看，92号汽油每升下调0.11元，95号汽油每升下调0.12元，0号柴油每升下调0.11元。

至此，国内成品油价格迎来年内“三连跌”。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱92号汽油将少花5.5元。本次油价下调后，今年国内成品油价格调整呈现“10涨9跌3搁浅”格局。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（10月24日—11月6日）国际油价下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降3.57%。

下一轮国内成品油调价窗口将于2023年11月21日24时开启。对此，隆众资讯分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现下调趋势。目前来看，地缘局势暂无进一步恶化迹象，全球经济表现依然欠佳，原油需求前景受到抑制，预计下一轮成品油调价下调的概率较大。

卓创资讯成品油分析师高青翠认为，美联储议息会议基本符合市场预期，暂停加息后宏观扰动有所下降，但地缘风险紧张局势仍未缓解，市场依然谨慎为主，国际油价或维持波动行情。

“由于近期原油价格震荡走低，进入新一轮成品油计价周期后，原油变化率依然维持负向区间波动。短期内，国际原油价格仍存下行压力，下一轮成品油价格下调概率较大。”金联创成品油高级分析师王延婷表示。

国家发改委价格监测中心预计，短期来看，油价可能区间波动运行。一方面，巴以冲突仍在持续，沙特和俄罗斯延长自愿额外减产计划至年底，对油价产生一定支撑。另一方面，为缓解通胀压力，美欧等主要发达经济体将在较长时间内维持紧缩货币政策，高利率高通胀将加剧全球经济衰退风险，进而抑制原油需求增长和油价上涨空间。

(责编：王连香、高雷)

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