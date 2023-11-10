闭幕通气会现场。人民网记者唐小丽摄

人民网上海11月10日电 （记者唐小丽）今日下午，第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）举办闭幕通气会。中国国际进口博览局副局长孙成海在会上介绍，第六届进博会按一年计意向成交金额784.1亿美元，比上届增长6.7%，创下新高。

意向成交金额784.1亿美元 比上届增长6.7%

参展商积极预订第七届进博会展位。人民网记者 李彤摄

孙成海介绍，第六届进博会是疫情过后首次全面线下举办，来自154个国家、地区和国际组织的政商学等各界代表约1500人出席开幕式。巴林、中非、多米尼克、冈比亚、几内亚比绍、洪都拉斯、马里、阿曼、塞拉利昂、多哥、津巴布韦等11国首次参展。

孙成海说，本届进博会上，128个国家和地区的3486家企业参展，其中，世界500强和行业龙头企业达289家，数量为历届之最。六大展区设置聚焦高质量发展和高品质生活，创新引领成为共同主题，科技赋能成为主流趋势，展台展品科技感强，题材新颖，亮点纷呈。442项代表性首发新产品、新技术、新服务集中展示。创新孵化专区吸引来自39个国家和地区的超过300个创新项目参展，超过前两届的总和。

记者从发布会上获悉，第七届进博会筹备工作已全面铺开，累计近200家企业提前签约参展，展览面积超过10万平方米。

参展商纷纷表示“收获满满 相约明年”

“本届进博会收获颇丰，我们先后与国家卫生健康委交易团、中央企业采购团国药集团、福建省药械联合采购中心、浙江省药械采购中心、上药联纵以及全国多家医院签订了近40多项意向采购协议。”美敦力全球高级副总裁及大中华区总裁顾宇韶说。

今年是力拓首船铁矿石运抵中国50周年。今年5月份力拓与中国国际进口博览局签约，成为首家承诺在未来5年继续参与进博会的世界500强企业。力拓集团首席执行官石道成说：“进博会已经成为链接全球贸易的‘纽带’、通向合作共赢的‘桥梁’。进博会背靠中国市场的韧性与潜力，为跨国企业提供了共享发展机遇的平台，为世界经济复苏凝聚了合力。”

“在这一共创共享的世界级盛会上，我们深切感受到‘展品变商品’的中国速度，抓住由‘参展商变投资商’的发展机遇，取得了丰厚硕果。”骊住集团全球高级副总裁，骊住水科技集团大中华区首席执行官陶江表示，集团已成功签约第七届进博会，再赴明年“进博之约”。

高通公司中国区董事长孟樸表示，高通连续六年参加进博会，切实感受到了这个平台带来的积极影响，在各个方面收获颇多。“我们对中国经济的发展，尤其是与我们相关的移动通信产业的发展，一直都非常有信心。”

西门子带来的全球首款、亚太首发展品。人民网记者 王初摄

“我们在历届进博会上展示了很多展品，通过进博会播下了种子，如今这些展品已经在中国各行各业落地开花。”西门子全球执行副总裁，西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松说，“进博会为在华发展的跨国企业提供了展示交流的平台，成为加强国际合作、激发创新活力和构建产业生态的助推器。西门子连续六年参加进博会，我们用实际行动证明了对这一平台的珍惜。”

渣打集团主席韦浩思表示：“中国是我们最具重要性的市场，我们对中国经济的中长期发展非常乐观。今年以来，中国金融领域的制度型开放稳步向前，这也为我们把握中国市场机遇、发挥金融连接器作用提供了更广阔的空间。”

“通过进博会这个窗口，艾伯维见证了中国对外开放的大门越开越大，见证了中国市场成为了大机遇，见证了创新药从‘图片’到‘药盒’再到‘进入医保报销单’的转变。”艾伯维副总裁、艾伯维中国总经理董莉君说，将积极拥抱中国机遇，在加速引入全球创新产品进入中国的同时，把创新药多元合作的“中国方案”带向全球。

“欧莱雅是中国对外开放的受益者，在2019年至2023年期间，我们的业务规模增加了一倍，并通过获得更多的市场份额巩固了我们的领导地位。”欧莱雅北亚总裁及中国首席执行官费博瑞坦言，“作为进博会‘全勤生’，进博会一直是我们开放式创新生态圈的关键里程碑和重要舞台。我们已经签约第七届进博会，明年欧莱雅还会如约相见，期待进博会越办越好！”

(责编：王连香、高雷)

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