王绍绍

“建议提高居民每年用电额度。”

“建议建设与风光发电配套的低用电可靠性产业园区。”

……

过去一年，网友通过人民网“领导留言板”积极为确保电力等能源稳定供应、满足民生需求建言献策，包括提高用电额度、引导电力用户优化用电行为等，话题与保障民生用电、推动经济社会的全面发展密切相关。

国家能源局对人民网网友关切作出积极回应，并表示将按照进一步深化电价市场化改革等要求，配合价格主管部门完善居民阶梯电价制度；以试点的方式开展验证低用电可靠性产业园区，评估应用前景和发展方向。

深化电价市场化改革

满足居民用电需求

近年来，国民经济恢复向好，全国用电负荷持续增长，叠加极端天气频发多发，居民用电负荷快速增长。

据预测，今年四季度全社会用电量增速将高于三季度，全年增速高于上年；预计2023年全年全社会用电量9.2万亿千瓦时，同比增长6%左右。

网友在人民网“领导留言板”中提出“提高居民每年用电额度”。对此，国家能源局相关负责人表示，长期以来，我国试行较低的居民用电价格，居民电价较大幅度低于供电成本，是因为工商用户承担了相应的交叉补贴。与国际上其他国家相比，我国居民电价偏低。

电力是经济发展的重要保障和推动力量，是日常生活中不可或缺的一部分。下半年以来，我国电力需求同比增长加快。据预测，当前电煤库存整体处于历史同期较好水平，水电蓄能情况也好于上年同期，综合用电需求和电力供应能力分析，预计迎峰度冬期间全国电力供需形势总体平衡。

“我们高度重视居民高质量用电工作。下一步，将按照进一步深化电价市场化改革等要求，配合价格主管部门完善居民阶梯电价制度。”上述负责人表示。

完善峰谷分时电价机制

引导电力用户优化用电行为

近年来，国家先后对构建新型电力系统、加快规划建设新型能源体系作出重要部署，明确了我国能源电力转型发展的方向。有网友通过人民网“领导留言板”留言提出，建设与风光发电配套的低用电可靠性产业园区。

“在新型电力系统建设的背景下，新能源发电快速发展，呈现出波动性和不可预测性，需要利用综合性手段开展新能源消纳。”上述负责人表示，“建设与风光发电配套的低用电可靠性产业园区”通过细化峰谷分时电价或者推动建立电力现货市场都可以形成分时价格信号，有效引导电力用户优化用电行为，可作为综合手段的一部分，用柔性手段消纳新能源发电，能够有效发挥政府职能，统筹电力企业与用户，形成友好互动的低可靠性园区。

目前，新型电力系统建设成为能源转型的重要抓手，将给电力设备及新能源行业带来更多机遇。数据显示，我国新能源新增装机已连续三年突破1亿千瓦，年发电量突破1万亿千瓦时，新能源发电量占比大幅提升，对电力系统的消纳能力提出了更高的要求，各种类型储能的协同发展，将在多个时间尺度内对电量进行平衡，成为提高系统对新能源消纳能力的重要一环。

“下一步，将支持按照源网荷储一体化模式，编制可行性方案，以试点的方式开展验证，评估应用前景和发展方向。”国家能源家相关负责人说。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经