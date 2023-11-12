王绍绍

消费是观察经济运行状况的重要窗口。今年以来，假日经济不断升温，餐饮消费加速回暖，休闲旅游稳步复苏，消费复苏动能强劲。

国家统计局发布的数据显示，今年前三季度，社会消费品零售总额同比增长6.8%，全国网上零售额同比增长11.6%，服务零售额同比增长18.9%。居民消费需求加快释放，消费新业态新热点持续涌现，我国消费市场呈现恢复增长态势，消费结构不断优化升级。

业内专家表示，四季度，中秋、国庆双节“叠加”在消费市场开了好头，“双11”等电商大促发力，消费市场表现有望进一步提升。

进入11月，电商平台纷纷给出满减、百亿补贴等叠加优惠，多家平台打出“低价”策略，更加注重规则的精简优化，改善用户体验，从而提高自身竞争力，激发用户的消费潜力。

今年，更多电竞、骑行、滑雪、潮玩等新行业、新品类爆发式增长，预示着更多新品牌的涌现，“多巴胺经济”成为“双11”消费的新热点。截至11月11日零点，402个品牌成交破亿，38600个品牌同比增速超过100%，全球品牌在天猫双11迎来确定性增长。

日前，国际咨询机构埃森哲发布2023“双11”报告。报告显示，对于品牌商家来说，“双11”已经不再仅仅意味着销售高峰，更是一个特殊的运营节点，激活用户兴趣、提升用户体验、增强用户黏性，成为更为关键的竞争因素。

“前三季度，随着一系列促消费政策持续发力显效，市场活力不断增强，消费新业态新热点持续涌现，消费市场保持稳定恢复态势。”国家统计局相关负责人表示，目前市场销售恢复向好，基本生活类和升级类商品销售良好，线上消费较快增长，服务消费需求持续释放。

除了电商平台的“双11”大促以外，今年“双11”的热潮也从线上席卷至线下，线下实体商城在数字化发展转型升级下发力，实体经济成为拉动经济复苏的重要引擎。目前，在即时零售等新业态赋能下，零售行业线上线下加速融合，“双11”已经从线上延展到线下，线下参与渠道进一步拓展。

“在线上线下融合发展的过程中，一方面，将线上效果好的促消费措施、技术也拿到线下来，为实体店铺的经营活动注入更多活力。另一方面，加强消费市场监管，让消费者买得放心、用得放心也很重要。要进一步维护消费者权益，加大对虚假宣传、不合理标价等行为的打击力度。”业内专家说。

相关部门表示，从前三季度的情况看，无论是商品零售还是服务零售，都保持了较快恢复态势，预计四季度消费还会延续前三季度恢复向好态势。

随着社会经济发展，产业和消费升级，服务消费在经济增长中的比重逐渐提升。数据显示，今年前三季度消费对经济增长的贡献率为83.2%，服务消费是其中重要的组成部分，增速较快，对经济增长发挥了重要支撑作用。

“下阶段，随着扩大内需战略深入实施，各项促消费政策发力显效，市场供给体系逐步完善，消费新业态新热点不断培育壮大，恢复和扩大消费的基础将进一步巩固。”上述负责人表示。

(责编：乔业琼、高雷)

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