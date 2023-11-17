人民网记者 杨虞波罗

“滑雪群里已经开始组‘搭子’了，天气凉了，但是对于我们滑雪爱好者来说却迎来了最好的季节。”滑雪爱好者吴先生说到。

记者从多家平台了解到，随着气温下降，冰雪经济热度持续增高：美团数据显示，11月1日至9日，滑雪门票团购订单量同比2019年增长209%；携程数据显示，“滑雪”主题跟团游预订量同比去年增长近三成；去哪儿大数据显示，11月以来，平台上“滑雪”相关搜索热度环比上周增3倍。

距离北京仅220公里的河北崇礼迎来了越来越多滑雪爱好者的关注。11月8日，万龙滑雪场开板；11月9日，富龙四季小镇国际度假区正式开园营业，富龙滑雪场将于18日开板，最近几天雪场在全天候造雪赶工。

“我早早下单了富龙滑雪场的特价团购门票，就等着开板后和朋友们开滑。”来自北京的消费者张女士说，崇礼距离较近，且交通便利有直达的滑雪专列，因此成为北京雪友的滑雪热门目的地之一。

长白山因降雪量大、雪期长、雪质松软，被誉为“滑雪天堂”。11月15日，冬日暖阳下，长白山和平滑雪场2023-2024雪季开板。62岁的程先生已有6年“雪龄”，在得知和平滑雪场开板后，同滑雪群里70多人乘坐两辆大巴车从延吉市赶到长白山，希望体验与其他地方不一样的滑雪感觉。

自冬奥举办以来，冰雪运动热度不断攀升，南方人比北方人更加期待雪季。北派滑雪者等待开板跃跃欲试，南派滑雪者早已开启今冬首滑。广州热雪奇迹、成都热雪奇迹、长沙湘江欢乐城-欢乐雪域、昆明石林冰雪海洋世界、温州天鹅堡室内滑雪场、南通森迪冰雪乐园……这些景区早已涌入大量滑雪爱好者。

据《中国滑雪产业白皮书》，国内滑雪场分为三类：旅游体验型、城郊学习型及目的地度假型，目的地度假型是目前滑雪产业提质升级的主流方向。在2022-2023雪季，此类雪场产生了432万滑雪人次，占总滑雪人次的21.79%，相比上一雪季的14.37%有明显增长。

相较往年，2023-2024雪季消费者对于“住着玩”的需求明显提升。无论是一家三口全家出游，还是年轻人的滑雪社交，他们对雪场以及住宿的硬件条件越来越关注，雪场的改造升级势在必行。

2023-2024雪季是后冬奥时代的第一个完整雪季，业内普遍认可国内滑雪市场在新雪季迎来强劲复苏。北京市滑雪协会副主席伍斌认为，在新的雪季，局部热点区域的热度增长会较为突出，崇礼、新疆以及吉林是目前比较热门的滑雪区域，其市场还有增量空间，并没有达到饱和状态。同时，滑雪市场年轻化的趋势非常明显，参与滑雪运动的年轻人越来越多，年龄结构正在发生一定的变化。

(责编：王连香、吕骞)

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