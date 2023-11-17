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财经观察：拓展税电指数应用场景 助力地方经济发展

人民网记者 车柯蒙
2023年11月17日09:06 | 来源：人民网
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企业要生产，就要用电；企业有销售，就会产生发票。将两个数据综合分析所得来的“税电指数”，如今已经在四川、江西、内蒙古等地广泛应用，成为监测当地经济发展、服务宏观决策的常规指数，也成为一扇洞察我国经济发展情况的新窗口。

税电指数如何反应经济运行状况？以四川为例，记者从当地省税务局获悉，今年前三季度，四川整体税电指数为106.8，其中工业税电指数104.5，服务业税电指数107.3，均在荣枯线100以上，这表明前三季度四川经济结构整体健康，第二、第三产业发展势头都较好。

据业界专家介绍，税电指数主要反映经济景气程度并预判宏观经济走势，指数大于100则表明经济活跃，数值越大越活跃。

今年以来，一系列促进民营经济发展的政策密集落地。四川税务部门聚焦民营经济发展，以“税电指数”为基础框架，创新推出民营经济税电指数，同时联合多部门创建了民营经济税电指数研究中心，构建起了涵盖370余万户的民营经济涉税经营主体名录库，用以分析民营经济发展态势，促进民营经济发展。

作为“税电指数群”的重要分支，民营经济税电指数很快嵌入到四川各地市税务部门的分析系统中，为当地民营经济发展提供数据指南。

在四川省遂宁市，民营经济税电指数显示，今年1至9月，当地民营经济发票销售收入同比增长7.4%，生产经营用电同比增长11.9%，民营经济呈现均衡、平稳、良好的发展态势。

《国务院关于推进普惠金融高质量发展的实施意见》深化“银税互动”和“银商合作”，提高信息共享效率。今年7月，随着税电指数应用场景不断拓展，四川在全省范围内推广“税电指数贷”，将贯穿企业购进、生产、销售全过程的购进发票、用电量、销售发票等数据指标纳入银行授信评估模型，将“税电指数”反映的企业生产经营状况作为主要授信依据，为民营中小微企业提供获得“真金白银”信贷支持的新路径。

与此同时，当地税务部门还聚焦涉农中小微企业贷款需求量身打造金融产品，助力银行升级形成涉农中小微企业“税电指数贷”，为涉农企业、合作社类无资产抵押的企业顺利获得贷款提供了有力帮助。

业界专家认为，税电指数是税务部门在挖掘利用税收大数据方面的创新举措，企业用电数与开票额这两个数据相互补充，共同反映经济运行情况，更加精准。与此同时，依托于税电举措推出的“税电指数贷”等创新举措，正切实为民营企业等经济主体提供“真金白银”的政策红利。

(责编：王连香、吕骞)
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