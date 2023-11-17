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提升服务实体经济质效 金融监管总局完善信托公司监管评级规则

2023年11月17日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京11月17日电 （记者杜燕飞）为优化信托公司监管评级体系，加强信托公司差异化监管，国家金融监督管理总局近日印发《信托公司监管评级与分级分类监管暂行办法》（以下简称《办法》）。《办法》将信托公司监管评级结果分为6个级别，同时借鉴了系统重要性金融机构评价方法，建立信托公司系统性影响评估机制，对具有系统性影响的信托公司，采取差异化分类监管措施，以进一步维护金融稳定。

业内人士认为，近年来，《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《信托公司股权管理暂行办法》和《关于规范信托公司信托业务分类的通知》等重要法规文件相继出台，信托行业新的监管标准和导向亟需补充进监管评级标准中。同时，随着信托行业改革转型的深入推进，监管部门持续强化审慎监管和行为监管，监管评级办法也应对此相应进行调整。

“总体来看，制定更为完备的信托公司监管评级规则，充分反映当前信托公司经营特点、风险特征和监管重点，强化监管评级结果运用，引导信托公司立足受托人定位，进一步加强风险管理和行为管理，是十分必要的。”金融监管总局有关部门负责人表示。

记者梳理，《办法》从总体上对信托公司分级分类监管工作进行规范。一是明确监管评级要素与方法。《办法》设置公司治理、资本要求、风险管理、行为管理和业务转型五大评级模块，分别赋予20%、20%、20%、30%和10%的分值权重，并设定对初评得分及结果进行调整的若干因素。

二是明确监管评级组织实施流程。信托公司监管评级分为信息报送与收集、初评、复核、结果反馈与分析、动态调整、后评价等环节。评级结果分为6个级别，级别越高表明机构风险越大，越需要监管关注。

三是明确系统性影响评估要素与方法。以信托业务规模、信托投资者情况及同业负债余额等指标作为评估要素，赋予不同权重，筛选出系统性影响较高的信托公司。

四是明确分类监管原则与措施。从监管评级1级至6级，逐步提高信托公司非现场监管强度和现场检查频率，对具有系统性影响的信托公司，相较于同级别的其他公司进一步强化监管，促使其稳健经营，降低其经营失败的可能性和负外部性，维护金融稳定。

相较现行的信托公司监管评级规则，上述负责人表示，《办法》在多个方面有所完善。具体来看，《办法》全面调整评级框架和要素设置。将评级框架优化为公司治理、资本要求、风险管理、行为管理和业务转型五个模块，通过不同权重和分值的设置，突出重点模块及重点指标，综合定量指标与定性要素进行评分。

同时，《办法》突出投资者权益保护和行为监管。强调卖者尽责，引导信托公司立足受托人定位，将“受益人合法利益最大化”的经营理念贯穿于公司治理、风险管理、行为管理、业务转型等各个环节。强调失责赔付，要求信托公司综合评估其受托履职行为，针对其失职情况及时足额计提预计负债。

此外，《办法》促进提升服务能力和转型发展。督促引导信托公司服务国家重大发展战略和国民经济薄弱环节，鼓励信托公司大力开展资产服务信托、公益、慈善信托等本源业务，规范发展资产管理类业务，持续压降待整改业务。

值得一提的是，在常规按监管评级结果对信托公司进行分类的基础上，《办法》借鉴系统重要性金融机构评价方法，结合信托业务风险特征，建立信托公司系统性影响评估机制。

对此，上述负责人表示，《办法》选定上一年度末全部信托业务实收信托规模最大的30家信托公司作为参评机构，以三类信托业务规模、资产管理类信托投资者情况及同业负债余额等指标作为评估要素，对30家信托公司进行评估打分，从中选出具有系统性影响的公司，采取差异化分类监管措施，进一步强化监管，促使其稳健经营，有效降低其经营失败可能性和负外部性，积极维护金融稳定。

“《办法》的发布和实施，将进一步完善信托公司监管评级规则，提升信托公司分级分类监管的针对性和有效性，有利于加快推进信托行业转型发展，持续提升服务实体经济质效。”上述负责人说。

(责编：王连香、吕骞)
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