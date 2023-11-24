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2023年度数字政府标准化建设评估指数报告发布

2023年11月24日16:52 | 来源：人民网
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人民网北京11月24日电 （记者孙博洋）记者从中国标准化研究院获悉，24日，在青岛举办的中国新型智慧城市发展创新峰会上，2023年度数字政府标准化建设评估指数报告（简称“数标指数”）发布，报告显示，2023年得分为77.1分，较去年、前年提升明显。

据了解，今年已是中国标准化研究院连续三年发布“数标指数”报告。报告显示，2023年得分为77.1分，较去年、前年提升明显。广东、山东、浙江已连续三年排名前三，本次第四至第十位分别为北京、贵州、上海、江苏、福建、四川和山西。

“数标指数”通过构建全面系统的指标体系，采用文本大数据挖掘与传统评估方式相结合，对全国省级数字政府标准化建设情况开展客观评估。

据“数标指数”项目负责人、中国标准化研究院评估所政府治理研究室主任张欣亮介绍，课题组面向全国进行了典型案例征集，共收到328个案例。经评选，最终选出包括山东省大数据中心、广东省政务服务数据管理局、四川省大数据中心、甘肃省大数据中心、江西省信息中心、贵州省大数据发展管理局、山西省行政审批服务管理局等单位所报送案例50强。

报告还显示，从整体看来，各地数字政府建设中对标准化的认识不断深化，标准化对统一数据资源、规范新技术应用、联通系统平台以及推动简单便捷、高质量服务的支撑作用正在显现。虽然数字政府标准化建设“重制定、轻实施”的情况尚未完全扭转，推动标准实施的手段以及反馈实施效果的渠道有限，但广东、山东等地积极开展诸如标准体系集成公开、标准化符合性评估等工作，有效推动标准实施落地，为其他省市提供了有益借鉴。

张欣亮表示，标准化在推动数据有序流通、促进新技术规范稳定、联通各类系统平台、推动应用服务更加简单便捷方面，其基础性、关键性作用不可替代。

他认为，从三年来的持续评价工作中可以看到，全国各地对数字政府标准化重视程度不断提高，各地积极加强数字政府标准化工作顶层规划，开展标准体系研究，加快研制具有特色的地方标准和内部工程标准，不断加强标准实施。

(责编：申佳平、高雷)
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