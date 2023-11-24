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华为全链路无损音频技术赋能 无线耳机提升聆听体验

2023年11月24日16:52 | 来源：人民网
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人民网北京11月24日电 （记者车柯蒙）11月23日，在中央音乐学院歌剧音乐厅里，由中央音乐学院的音乐家们演绎的维瓦尔第《冬》等六首经典名曲依次上演。《冬》这首曲子中的主小提琴音色呈现非常明显的急速扩张与收缩，收尾干净不拖沓，同时强弱起伏分明，过渡自然又张弛有度，琴声一上一下短促有力，跳跃感极强。

现场演奏结束后，通过华为FreeBuds Pro 3耳机，配合华为Mate60系列手机，《冬》第一乐章现场音乐家们演奏的原声听感被再度还原。

据介绍，华为在TWS领域率先为消费者呈现超CD级无损听音体验，这背后源于华为以麒麟A2芯片为底座，完成无损传输、无损编解码、原声双单元三大关键技术突破，最终实现了1.5Mbps超CD级无损音质。

麒麟A2芯片，应用星闪连接核心技术Polar码，采用8M大带宽调制，具备超高传输性能，同时集成双DSP处理器（即双数字信号处理器），帮助算力提升50%。传输问题上，华为FreeBuds Pro 3物理传输带宽高达8Mbps，是业界传统蓝牙带宽的4倍，从而实现耳机1.5Mbps的传输码率。与此同时，华为首次将移动通信的Polar码技术应用在耳机上，耳机的传输抗干扰能力相较上代提升了2倍，实现了稳定的高码率传输。音频信号的传输需要先在播放设备完成编码，并在耳机端进行解码。华为自研L2HC 3.0音频编解码协议，采用自研专利技术，保障在高码率下对音频文件进行流畅高效的bit级无损压缩还原。硬件单元是连接音频信号和人耳的“桥梁”。华为FreeBuds Pro 3搭载超感知原声双单元，采用全新四磁铁双磁路对称结构、海尔贝克磁铁阵列，带来高顺性腔体设计，实现高保真、高瞬态以及澎湃的低音表现。

华为从编码、传输、解码到发声单元等逐环击破，最终实现全链路无损音频技术突破，率先实现超CD级无损音质，让消费者得以欣赏到无损音频丰富饱满的音乐细节。

据悉，为了将极致的声学体验带给每位消费者，在产品调音方面，华为邀请中央音乐学院首席调音团的六位音乐家，覆盖钢琴、声乐、民乐、管弦、作曲等专业艺术方向，深度参与华为FreeBuds Pro 3的音效表现及曲风调测。

借助音乐家们的调测及建议，华为技术团队在耳机调音过程中创新使用自由场调测技术手段，为消费者呈现“高频透亮，低频澎湃，细节丰富，层次分明”的音质效果，真切感知创作者意图信息与演奏者表达方式，传递更具生命力与情感共鸣的声学艺术。

(责编：申佳平、高雷)
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