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业界：加强关键技术攻关 以科技创新引领新能源汽车发展

人民网记者 车柯蒙
2023年12月08日15:13 | 来源：人民网
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新能源汽车是全球汽车产业转型升级、绿色发展的重要领域，也是我国汽车产业高质量发展的战略选择。据统计，2023年前三季度，全球新能源汽车销量达到974.6万辆，其中中国销量达到627.8万辆，占中国新车销售比例的29.8%。截至2023年第三季度末，全球新能源汽车累计销量约3770万辆，中国占比约60%。

12月7日，2023年世界新能源汽车大会在海南海口开幕。本届大会以“开放包容 合作融通 共同发展”为主题，会上，全球汽车产业政产学研各界代表共同就产业发展战略与路径、热点与痛点问题开展对话、交流，共同推动新能源汽车产业高质量发展。

中国科协主席、世界新能源汽车大会主席万钢表示，在电动化、智能化、低碳化发展态势下，全球新能源汽车市场总体增长迅速，要统筹推进纯电动汽车、插电/增程式混合动力汽车、燃料电池汽车发展，持续加强动力电池体系、新型底盘架构、自动驾驶系统等关键技术协同突破，加快车能路云一体化发展的典型场景应用和新型基础设施建设。

万钢指出，氢能是国家能源体系的重要组成部分，要以燃料电池汽车示范为契机，着力推动氢能及燃料电池关键核心技术创新，逐步完善相关产业链和产业集群建设，联通支撑燃料电池汽车跨区域示范运营的“氢能高速”，构建长短结合、布局合理的“氢能走廊”，形成具有综合性、规模化的氢能交通重大示范工程。

万钢强调，面向百年未有之大变局，推进以开放合作为核心和主线的全球汽车产业稳定、健康、可持续发展至关重要，要推动汽车产业国内大循环与国际大循环相互交融、相互促进、相互依存，以高水平的对外开放加快构建国内国际双循环的新发展格局，维护全球产业链供应链的循环畅通和安全稳定。

科学技术部党组成员、副部长陈家昌表示，我国汽车产业坚持“三纵三横”总体研发布局，历经二十余年风雨兼程，走出了一条以科技创新引领新能源汽车发展的成功之路。下一步将全面加强新能源汽车前沿基础研究和共性关键技术攻关，持续深化国际科技合作，不断夯实新能源汽车产业面向未来的发展基础，为进一步加快新能源汽车全面市场化发展进程，实现全球绿色、低碳、可持续发展提供科技支撑。

(责编：孙红丽、高雷)
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