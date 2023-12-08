焦磊

当前，作为发展速度快、潜力大、带动效应强的外贸新业态，跨境电商已成为推动外贸转型升级、经济高质量发展的新引擎。

数据显示，2022年我国跨境电商进出口额达2.11万亿元，同比增长9.8%，跨境电商占我国货物贸易进出口比重从2015年的1%增长到2022年的5%。今年1至9月，跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，占同期货物贸易进出口比重的5.5%。

“我国跨境电商的贸易伙伴已经覆盖全球，是全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。”商务部相关负责人表示。

在全球消费者释放需求、享受到我国跨境电商发展带来便利的同时，供给端全产业链也在加速升级，紧抓出海机遇，伴随跨境电商走向国际大市场。

“近年来，众多大型跨境电商公司不断抢占海外市场，给‘中国制造’搭建了一条外销通道，为众多企业发展提供了新路径。”业内人士指出。

跨境电商正在重塑传统的外贸生产和商业模式。随着“中国制造”的国际化运营趋势日益深入，如阿里速卖通、TikTok Shop等产业链上下游企业也呈显著组团出海、生态出海趋势。

业内分析认为，通过全产业链协作，跨境电商平台能够进一步拓展商家资源，增加商品供应的丰富度，打造优势品类，同时赋能产业链企业提升产品创新、品牌建设、全球业务布局，打开更广阔市场，抢占全球价值链高点。

以跨境电商的下游产业和重要配套措施物流行业为例，近年来，数智化物流需求愈发旺盛，基于5G、人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，物流企业针对末端配送、干线运输、仓储分拣等环节的数字化解决方案不断落地。数字化清关、数智化分拣设备、智能合单系统等数字化、智能化物流应用成效显著。

数据显示，2022年我国共完成1105.8亿件快递业务量，同比增加2.1%，连续九年位居世界第一；今年以来，截至12月4日，我国快递年业务量首次突破1200亿件大关。

同时，随着数实体融合深度推进，跨境电商平台通过不断为上游供应商提供数字化技术工具，实现各链条各环节的在线化协同，从而促进产业生态良性发展，助力制造产业转型升级和价值链跃升。

在国际贸易环境面临诸多不确定因素的大背景下，跨境电商生态怀抱大批中小微主体出海，依托跨境电商综试区、综合保税区等开放平台，进一步激发了外贸主体活力，提升外贸运行效率，稳定外贸产业链供应链。

站在新时代赋能的风口上，跨境电商已进入到新的竞争阶段，在红海里抢赛道、在蓝海里填补市场空白，而这也面临资金、监管等各方面挑战。

据不完全统计，今年上半年，共35家跨境电商相关企业完成融资。其中，品牌融资19起，服务商融资16起，另有一些跨境电商企业，如在线快时尚公司希音（SHEIN），正在积极寻求海外融资上市。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示，保障境外的融资渠道畅通需要得到政府、金融机构和资本市场的多方支持。同时，需要建立更加完善、透明的监管机制，为跨境电商创造一个更加稳定、公平、可预期的融资环境，使之在全球市场上更具竞争力。

业内分析认为，跨境电商生态系统复杂，除牵扯供应链、资本、基础设施、物流等，还涉及政府监管、外汇等环节。保障产业生态链畅通，才能进一步推动跨境电商高质量发展。

朱克力认为，为确保跨境电商生态系统的持续健康运转，需要构建一个多方共建共赢的策略机制。一方面，政府应营造一个有利于创新与发展的政策环境，同时加强与其他国家的政策协调，以避免市场分割和贸易壁垒；另一方面，通过加强供应链管理、优化物流系统、提高数字化水平等方式，可促进跨境电商更高效、更便捷地服务于全球市场，从而实现跨境电商与贸易经济的高质量发展。

(责编：王连香、高雷)

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