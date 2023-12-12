人民网北京12月12日电 （欧阳易佳）“到2035年，我们要实现存量问题全面解决，潜在风险全面化解，增量问题全部抑制，体制机制全面健全。”在近日举办的丹江口库区及其上游流域水质安全保障工作进展和成效新闻发布会上，水利部副部长王道席表示，丹江口库区及其上游流域作为南水北调中线工程的水源地，是保障北方受水区供水安全的“生命线”。2006年以来，国务院连续批准实施四轮丹江口库区及上游水污染防治和水土保持规划，国家发展改革委会同有关部门和地方建立丹江口库区及上游水污染防治和水土保持部际联席会议机制，推动水源区生态环境质量持续改善，丹江口库区水质常年保持在Ⅱ类及以上，为南水北调中线工程提供了坚实的水质安全保障。

王道席介绍，保障丹江口库区及其上游流域水质安全，需要协调上下游、左右岸、干支流涉及到的不同地区，需要统筹水资源、水环境、水生态治理涉及到的多个部门。下一步，水利部将积极会同相关部门、地方采取有力措施，从六个方面抓好落实。

一是锚定工作目标。按照山水林田湖草沙一体化保护和系统治理的总体要求，加强丹江口库区及其上游流域统一管理，将丹江口水库库区及其上游干支流涉及的河南、湖北、陕西3省10市46县（市、区）和重庆市城口县、四川省万源市、甘肃省两当县相关乡镇9.52万平方公里全部纳入治理范围，到2025年，使丹江口水库水质稳定达到供水要求，水环境质量稳中向好，水生态系统功能基本恢复，生物多样性进一步提高，水环境风险得到有效管控。

二是切实加强水质保障综合治理。加快水土流失综合防治，加强丹江口水库消落区治理，加强工业和城镇污水治理，加强农业农村污染治理，加强尾矿库治理。

三是加快构建严密的监测体系。按照“应设尽设、应测尽测、应在线尽在线”的原则，加快完善水文水质监测体系，完善库区、库周遥感监测体系，构建水土流失监测体系和生态流量泄放监测体系，构建雨水情监测预报“三道防线”，完善省界、重要干支流、出入库、源头区全覆盖的站网布局，推进天空地一体化监测能力建设。

四是构建流域水资源调度体系。统筹建设数字孪生流域、数字孪生工程，构建汉江流域多目标统筹水资源调度系统，持续加强汉江流域水资源统一调度，精准实施南水北调中线一期工程水量调度，积极推进引汉济渭等跨流域调水工程水资源调度管理。

五是增强突发水污染事件应对能力。针对各类风险源，提前制订并滚动修订应对预案，加强交通运输风险防控与应急处置，强化尾矿库风险管控与应急处置，提高环境风险防控和应急处置能力，坚决守住丹江口库区水质安全底线。

六是持续强化体制机制与法治保障。坚持全流域“一盘棋”思想，建立健全流域治理管理体制机制，强化河湖长制，完善危险化学品运输风险源管控机制，严格落实饮用水水源保护区制度，落实水行政执法与刑事司法衔接、水行政执法与检察公益诉讼协作机制，加强法治保障，提升丹江口库区及其上游流域水质安全保障水平。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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