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南水北调东中线工程全面通水9周年 直接受益人口超1.76亿人

2023年12月12日18:06 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （欧阳易佳）南水北调东、中线一期工程今日迎来全面通水9周年。据水利部消息，截至目前南水北调东中线工程累计调水超670亿立方米，惠及沿线44座大中城市，直接受益人口超1.76亿人，综合效益显著，充分发挥了水安全保障支撑作用。

水利部有关负责人介绍，南水北调工程将南方地区的水资源优势转化为北方地区的经济优势，促进了受水区经济结构优化调整，有力支撑了国家重大战略的实施。“9年来，工程累计向京津冀地区供水376亿立方米，为京津冀协同发展、雄安新区建设等重大战略实施提供有力水资源保障。多条航道通航条件得到改善，山东济宁段航道实现了内河航运通江达海，江苏运河货运量明显提升，金宝航道货运量由2013年的年均200万吨增至最大年份400万吨，徐洪河线货运量由年均100万吨提升至250万吨，助力畅通南北经济循环。”

“南水北调中线工程已经成为优化水资源配置、保障群众饮水安全、复苏河湖生态环境、畅通南北经济循环的生命线。”南水北调司司长李勇表示，沿线河湖生态环境得到明显改善，累计向北方50余条河流生态补水超95亿立方米，推动了滹沱河、白洋淀等一大批河湖重现生机，华北地区的地下水水位下降趋势得到有效遏制。

中国南水北调集团有限公司有关负责人表示，通过水源置换、生态补水等措施，南水北调工程沿线河湖生态安全得到了有效保障。南水北调工程累计实施生态补水近100亿立方米，推动了永定河、滹沱河、白洋淀等一大批河湖重现生机。通过南水北调东线一期工程北延应急供水工程向大运河补水，助力京杭大运河2022年和2023年实现了百年来连续两次全线水流贯通。

丹江口库区及其上游流域是南水北调中线工程的水源地，关系中线工程的供水安全、水质安全。近年来，水利部始终强化丹江口库区及其上游流域水资源管理保护，高质量推进水质安全保障各项任务落实，坚决守好一库碧水，确保“一泓清水永续北上”。

李勇表示，做好丹江口库区及其上游流域水质安全保障工作，是保证中线安全平稳运行的重要前提，是守护北方受水区1.08亿人用水安全的根本保障。

长江水利委员会副主任王威介绍，围绕丹江口库区及其上游流域水质安全保障，长江水利委员会在强化水土流失综合治理、严格水域岸线空间管控、加强水生态系统保护、持续完善流域水质监测体系、健全河湖长制、建立健全水行政执法协作机制等方面开展了大量工作，取得了明显的成效。干支流总磷、总氮入库通量大幅下降，库区水质总体良好，陶岔渠首常年保持在Ⅰ类至Ⅱ类，2022至2023供水年度，陶岔渠首Ⅰ类水质天数占比达到了94%。

李勇表示，下一步，水利部将进一步保障好丹江口库区及其上游流域水质安全，为南水北调中线工程提供坚实的水质安全保障。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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