人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部：1-11月完成水利建设投资10938亿元 同比增长8.5%

2023年12月12日18:06 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月12日电 （欧阳易佳）12月12日，国务院新闻办公室就2023年水利基础设施建设进展和成效举行新闻发布会，水利部副部长陈敏在会上介绍，1月至11月，我国完成水利建设投资10938亿元，同比增长8.5%，已超过去年全年完成的规模。

“全国落实水利建设投资11565亿元，同比增长0.9%；其中，落实银行贷款2064亿元，较去年同期增长19.7%；社会资本1140亿元，较去年同期增长26.2%。”陈敏说，“水利建设落实投资、完成投资为历史最多。在争取各级财政投入的同时，水利部深化水利投融资改革，积极争取金融信贷、社会资本投入水利建设，多渠道筹集建设资金。其中，广东、湖北、山东等11个省份，完成投资超过500亿元。”

陈敏表示，今年以来，水利部围绕《国家水网建设规划纲要》确定的建设任务，全力推进项目前期工作，强化建设管理，加强调度会商，在确保工程质量和安全的前提下，全力加快水利基础设施建设，提前一个月实现全国水利建设完成投资1万亿元以上的年度目标任务，超过去年水平，再创新的历史纪录。

新开工水利项目创历史新高，一批重大工程开工建设。数据显示，1月至11月，全国新开工水利项目2.73万个，较去年同期增加2585个、增长10.5%；其中，投资规模超过1亿元的项目1879个，比去年同期多528个。

“水利建设吸纳就业人数持续增加，大规模水利基础设施建设为稳增长、稳就业发挥了重要作用。”陈敏介绍，1月至11月，水利建设吸纳就业257.3万人、同比增长9.1%，发放工资504.8亿元、同比增长40.6%；其中：吸纳农村劳动力206万人、同比增长7.1%，发放工资381.2亿元、同比增长38.7%，实现吸纳就业人数和工资收入双增长，更多劳动者在水利建设中获得更多劳动报酬。

据了解，今年以来，陕西引汉济渭工程、甘肃引洮供水二期工程实现通水，福建平潭及闽江口水资源配置工程、江西花桥水库工程建成。南水北调中线引江补汉工程、淮河入海水道二期工程、环北部湾水资源配置等重大工程加快推进。全国实施3628座病险水库除险加固、999条中小河流治理、598处大中型灌区建设与现代化改造，提升8213万农村人口供水保障能力，治理水土流失面积1.27万平方公里。特别是今年遭受严重洪涝灾害的北京、天津、河北、吉林等省市，截至11月底新开工水利项目数量，较去年同期增加10%以上，全力推进水毁水利设施修复和灾后恢复重建。

陈敏表示，下一步，水利部将认真落实党中央、国务院决策部署，全力抓好水利灾后恢复重建和冬春水利基础设施建设，提前谋划明年目标任务，为推动经济高质量发展贡献水利力量。

(责编：杨虞波罗、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部：1-11月完成水利建设投资10938亿元 同比增长8.5%
　　人民网北京12月12日电 （欧阳易佳）12月12日，国务院新闻办公室就2023年水利基础设施建设进展和成效举行新闻发布会，水利部副部长陈敏在会上介绍，1月至11月，我国完成水利建设投资10938亿元，同比增长8.5%，已超过去年全年完成的规模。 “全国落实水利建设投资11565亿元，同比增长0.9%；其中，落实银行贷款2064亿元，较去年同期增长19.7%；社会资本1140亿元，较去年同期增长26.2%。…
业界：构建以集体经济为核心的乡村经营新局面
　　人民网北京12月12日电 （欧阳易佳）近日，由农工党中央社会法治与联络工作委员会主办的“2023基层社会治理创新座谈会”在京召开，会议主题为“从乡村治理到乡村经营：中国乡村的现代化转型”。参会嘉宾表示，要全面把握以共同富裕为目标的基层治理现代化的实践方向，构建以集体经济为核心的乡村经营新局面。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部