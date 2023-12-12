人民网北京12月12日电 （欧阳易佳）12月12日，国务院新闻办公室就2023年水利基础设施建设进展和成效举行新闻发布会，水利部副部长陈敏在会上介绍，1月至11月，我国完成水利建设投资10938亿元，同比增长8.5%，已超过去年全年完成的规模。

“全国落实水利建设投资11565亿元，同比增长0.9%；其中，落实银行贷款2064亿元，较去年同期增长19.7%；社会资本1140亿元，较去年同期增长26.2%。”陈敏说，“水利建设落实投资、完成投资为历史最多。在争取各级财政投入的同时，水利部深化水利投融资改革，积极争取金融信贷、社会资本投入水利建设，多渠道筹集建设资金。其中，广东、湖北、山东等11个省份，完成投资超过500亿元。”

陈敏表示，今年以来，水利部围绕《国家水网建设规划纲要》确定的建设任务，全力推进项目前期工作，强化建设管理，加强调度会商，在确保工程质量和安全的前提下，全力加快水利基础设施建设，提前一个月实现全国水利建设完成投资1万亿元以上的年度目标任务，超过去年水平，再创新的历史纪录。

新开工水利项目创历史新高，一批重大工程开工建设。数据显示，1月至11月，全国新开工水利项目2.73万个，较去年同期增加2585个、增长10.5%；其中，投资规模超过1亿元的项目1879个，比去年同期多528个。

“水利建设吸纳就业人数持续增加，大规模水利基础设施建设为稳增长、稳就业发挥了重要作用。”陈敏介绍，1月至11月，水利建设吸纳就业257.3万人、同比增长9.1%，发放工资504.8亿元、同比增长40.6%；其中：吸纳农村劳动力206万人、同比增长7.1%，发放工资381.2亿元、同比增长38.7%，实现吸纳就业人数和工资收入双增长，更多劳动者在水利建设中获得更多劳动报酬。

据了解，今年以来，陕西引汉济渭工程、甘肃引洮供水二期工程实现通水，福建平潭及闽江口水资源配置工程、江西花桥水库工程建成。南水北调中线引江补汉工程、淮河入海水道二期工程、环北部湾水资源配置等重大工程加快推进。全国实施3628座病险水库除险加固、999条中小河流治理、598处大中型灌区建设与现代化改造，提升8213万农村人口供水保障能力，治理水土流失面积1.27万平方公里。特别是今年遭受严重洪涝灾害的北京、天津、河北、吉林等省市，截至11月底新开工水利项目数量，较去年同期增加10%以上，全力推进水毁水利设施修复和灾后恢复重建。

陈敏表示，下一步，水利部将认真落实党中央、国务院决策部署，全力抓好水利灾后恢复重建和冬春水利基础设施建设，提前谋划明年目标任务，为推动经济高质量发展贡献水利力量。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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