业界：构建以集体经济为核心的乡村经营新局面
2023年12月12日16:52 | 来源：人民网
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人民网北京12月12日电 （欧阳易佳）近日，由农工党中央社会法治与联络工作委员会主办的“2023基层社会治理创新座谈会”在京召开，会议主题为“从乡村治理到乡村经营：中国乡村的现代化转型”。参会嘉宾表示，要全面把握以共同富裕为目标的基层治理现代化的实践方向，构建以集体经济为核心的乡村经营新局面。
参会嘉宾表示，当前社会各界要与时俱进领悟和推进乡村振兴，准确把握乡村振兴的内涵和方向。通过建立乡村善治、创新乡村基层社会治理的体制机制，以民主法治的思维和方式，创新和完善基层治理的机制。并充分把握村民自治的基层内涵，为农村群众办实事，运用信息化手段，创新和完善基层治理。
在两场圆桌对话环节，与会专家学者围绕“乡村治理模式创新探索”“乡村经营中的多元力量”的主题各抒己见，分享了观点、提出了建议。
增强乡村发展内生动力，壮大集体经济是“牛鼻子”。参会专家学者表示，农村建设注重新型农村集体经济的发展，不仅能够促进农民收入增加，还能够推动农村经济的快速增长。要通过产业融合，构筑集体经济新业态，通过一、二、三产业融合发展，拓展经营性收入来源。具有资源优势的乡村，要以集体经济组织为主导把农民有序、合理地组织起来，大力发展设施农业和特色农业，增加集体经营收入。
“不同于脱贫攻坚是‘达标赛’，乡村振兴更像是‘锦标赛’，需要不断的探索和突破。”参会专家学者表示，在构建以集体经济为核心的乡村经营新局面过程中，要注重要处理好“统”“分”关系，充分调动成员参与度和集体凝聚力，紧密利益联结机制，健全监管体系，让广大农民切实受益。
(责编：杨虞波罗、吕骞)
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