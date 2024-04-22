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中国经济微观察

消费市场亮点频现 发挥中国经济持续向好重要支撑作用

人民网记者 许维娜
2024年04月22日14:41 | 来源：人民网
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剪辑、摄像：人民网记者 何萌 魏青成

【观点摘要】

●分析经济形势，要“以长看短”，把短期形势放在中长期经济运行中来考量。

●在中长期结构转换大背景下，经济向好不仅仅体现在各项数据的增速回升，更体现在结构、质量、效益等方面的改善上。

●在消费恢复的过程中，“网红城市”轮番上阵，“夜经济”等消费新业态、新模式不断涌现，这体现了群众追求美好生活的实际需求。

一季度中国经济表现如何？国家统计局16日发布的数据给出了答案：一季度，中国国内生产总值（GDP）296299亿元，按不变价格计算，同比增长5.3%。

5.3%，高于此前部分市场机构的预测。如何看待这一增速？近日，中国宏观经济研究院经济研究所收入分配与消费研究室主任、研究员李清彬做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，GDP增速是主要指标之一，其背后蕴含了丰富的经济信息和趋势。在去年的恢复性增长基础上，今年一季度，国民经济总体上延续了去年以来回升向好态势，实现了良好开局，为实现全年发展目标打下了坚实基础。

经济向好不仅是增速回升 更体现在结构、质量、效益等改善

李清彬选择用“延续”这一关键词来评价一季度的经济运行情况。“一季度能够稳步实现‘延续’的状态难能可贵，将回升向好的态势‘延续’下去，就能够实现经济主要预期目标。”李清彬说道。

“分析经济形势，要‘以长看短’，把短期形势放在中长期经济运行中来考量。”李清彬表示，中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段这一重大判断，是中央遵循经济规律作出的。在经济工作中，我国也在完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

细看我国经济一季度“成绩单”，我国经济转型升级的步伐没有停，高质量发展继续取得新成效。

李清彬认为，在中长期结构转换大背景下，经济向好也不仅仅体现在各项数据的增速回升，更体现在结构、质量、效益等方面的改善上。

比如一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，比去年四季度加快2.6个百分点；高技术服务业继续保持较快增长态势，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.7%，比去年四季度提升2.5个百分点。

消费市场总体延续恢复增长态势 三方面支撑消费持续扩大

消费市场的变化是一季度经济运行中表现较好的领域，有不少亮点。国家统计局数据显示，一季度，社会消费品零售总额同比增长4.7%。最终消费对GDP增长的贡献率为73.7%，对经济增长发挥了重要的支撑作用。李清彬表示，在消费领域中，服务消费方面的需求得到较快释放。

“就今年一季度来说，消费大体延续了过去一年的恢复态势。”李清彬表示，消费是百姓最能感同身受的方面。在消费恢复的过程中，“网红城市”轮番上阵，“夜经济”等消费新业态、新模式不断涌现，这体现了群众追求美好生活的实际需求。

随着天气转暖，“夜经济”“春日经济”等新的消费热点正不断涌现。当前，消费市场持续复苏，接下来能否延续活力，继续成为拉动经济的“火车头”？

“下一步，消费继续向好有着积极的支撑因素，这些因素有助于推动消费持续扩大。”李清彬表示，推动消费的因素主要来自三个方面。

具体而言，一是就业收入的表现。一季度就业形势总体稳定，全国居民人均可支配收入实际增长6.2%，快于经济增速。一季度居民消费支出增速也比收入增速高2.1个百分点，全国居民平均消费率为63.3%，比上年同期提高1.3个百分点。二是政策效能的释放。消费品以旧换新等相关政策将不断深入，效果也将持续释放。三是消费条件和环境不断改善，群众的消费满意度、便利度不断提升。总的来说，这些因素将对消费起到较强的带动作用。

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(责编：方经纶、高雷)
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