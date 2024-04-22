人民网临沂4月22日电 （欧阳易佳）“了解海洋灾害发生状况，建立科学的监测、观测和预警机制，对于提高海洋灾害应对能力和减少海洋灾害带来的损失具有重要意义。”在2024年世界地球日主场活动现场，自然资源部海洋预警监测司司长王华表示，我国自20世纪初开始海洋灾害调查和海平面观测，于1989年、2009年先后启动海洋灾害和海平面变化影响分析，目前已经建立较为完善的海洋灾害调查评估和海平面变化监测评估体系。

活动现场，2023年《中国海洋灾害公报》和《中国海平面公报》发布。《2023年中国海平面公报》显示，1980至2023年，中国沿海海平面上升速率为3.5毫米/年；1993至2023年，上升速率为4.0毫米/年，高于同时段全球3.4毫米/年的平均水平。

针对我国沿海海平面变化总体呈加速上升趋势，王华表示，自然资源部将不断优化全国海洋观测站网布局，完善影响调查监测体系，加强海洋灾害监测预警和海平面上升风险预警，强化海岸防护韧性，优化海岸带空间布局。

据悉，我国已建立了覆盖我国近海的海平面立体观测网，在部分海洋站同步开展GNSS观测，监测地面沉降状况，组织开展全国海洋站基准潮位核定，保证海平面观测数据的连续性、稳定性和科学性。从2009年开始，我国11个沿海省市开展海平面变化影响调查业务化工作，全面掌握海平面变化影响状况。

(责编：申佳平、高雷)

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