人民网北京4月18日电 （记者许维娜）备受关注的中国经济2024年首季报已于近日出炉，一季度国内生产总值（GDP）同比增长5.3%，应当如何看待？中国人民大学经济学院副院长、国家发展与战略研究院研究员王晋斌在接受人民网记者采访时表示，宏观经济数据反映出在高质量发展的背景下，我国经济运行整体呈现持续回升的态势，推动了经济实现质的有效提升和量的合理增长。

王晋斌用三个关键词来评价一季度的经济运行情况。

第一个关键词是“平衡”。王晋斌表示，增长动力趋于平衡。结合一季度最终消费支出、资本形成总额、货物和服务净出口对经济增长的贡献率分别为73.7%、11.8%和14.5%，分别拉动GDP增长3.9、0.6和0.8个百分点的数据来看，今年经济走势在保持增长动力总体相对平衡的基础上，实现了较高的经济增长，这种平衡的动力为经济的持续回升提供了有力支撑。

第二个关键词是“新”。王晋斌表示，一季度新质生产力继续引领转型升级，增长动能新。一系列数据支持了这一说法：一季度规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，高于规模以上工业增加值同比增速1.4个百分点；服务机器人增长26.7%，半导体、3D打印保持两位数以上的高位增长；新投资、新基建继续呈现良好的发展势头。一季度高技术产业投资同比增长11.4%，比去年全年提升1.1个百分点；高技术服务业投资增长12.7%，产业数字化和数字产业化互动发展的势头加快。

第三个关键词是“绿”。王晋斌表示，中国经济的“含绿量”持续提升。一组数据印证着绿色发展势头正旺：一季度单位GDP能耗同比下降0.1%。绿色能源的材料和产品快速发展，多晶硅等材料增速高达50%以上，太阳能电池增长20.1%，新能源汽车产量同比增长29.2%；绿色循环产业发展良好，废弃资源综合利用业增加值同比增长10.9%。

尽管宏观数据显示经济整体向好，但微观层面上的个体感受可能存在差异。王晋斌表示，在经济转型期部分行业的调整可能给部分人群带来暂时的困难和挑战。他举例称，今年一季度GDP同比增长5.3%，其中，房地产业同比下降5.4%，表明该行业正处于调整期。受此影响，除了房地产之外，其它与此紧密相关的行业感受也会不佳。应该辩证、客观地看待宏观数据和微观感受之间的“温差”，这是中国经济结构持续转型升级、新旧动能转换过程中所伴随的必然现象。

(责编：罗知之、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经