任妍 栗翘楚 实习生张泊洋

随着2024年3月份数据的公布，中国汽车市场的复苏迹象愈发明显，特别是新能源汽车的迅猛增长和自主品牌的崛起，为整个行业带来了新的活力。

据中国汽车工业协会分析，春节后，企业生产经营活动加快，制造业景气面明显扩大、重返扩张区间，市场预期继续向好。一季度，汽车行业经济运行起步平稳，实现良好开局，汽车产销量创2019年以来一季度产销量的新高。

市场整体表现：稳中向好

据中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）最新发布的数据显示，今年一季度，汽车产销量分别完成660.6万辆和672万辆，同比分别增长6.4%和10.6%。其中，3月份国内汽车产销量分别达到268.7万辆和269.4万辆，环比同比实现双增长。这些数据显示，经过短暂的春节调整期后，市场需求迅速回暖，消费者的购车热情得到有效释放。

从整体市场来看，一季度，汽车行业经济运行起步平稳，实现良好开局。中国汽车工业协会副秘书长陈士华指出，春节后，企业生产经营活动加快，制造业景气面明显扩大、重返扩张区间，市场预期继续向好。同时，节后新车大量上市，车展等线下活动陆续开展，部分地区出台以旧换新等促销政策，拉动汽车销量环比同比呈现较快增长。

具体来看，汽车产销呈现较快增长，乘用车和商用车均有良好表现；新能源汽车延续快速增长势头，市场占有率稳定在30%；整车出口依然保持较高水平，为拉动行业增长继续发挥积极作用；中国品牌持续向上，市场份额保持高位。

在细分市场上，3月，中国品牌乘用车市场份额近60%，中国品牌乘用车共销售132.6万辆，同比增长26.1%，占市场份额59.3%。一季度，中国品牌乘用车共销售339.2万辆，同比增长26.4%，占市场份额59.6%。

出口市场：成为增长新引擎

进出口数据是衡量一个国家汽车工业国际竞争力的重要指标，而中国汽车行业最新的进出口数据令人瞩目。中汽协发布数据显示，3月，汽车出口50.2万辆，环比增长33%，同比增长 37.9%。

整车出口依然保持较高水平，为拉动行业增长继续发挥积极作用。其中，中国自主品牌汽车出口表现强劲。在整车出口的前十位企业中，上汽出口量排名首位，达 9.5 万辆，同比增长 10.6%，占总出口量的 19.1%；与上年同期相比，比亚迪出口增速最为显著，出口达 3.9 万辆，同比增长 1.7 倍。

值得思考的是，中国汽车出口市场的增长，显示了中国汽车品牌在国际市场上日益增强的竞争力。新能源汽车出口的大幅增长，特别是自主品牌在海外市场的亮眼表现，表明中国在新能源汽车领域的技术创新和品牌建设已开始得到国际市场的认可。然而，随着全球汽车市场竞争的加剧，尤其是在欧美等成熟市场，中国汽车品牌面临着更高的技术标准和消费者期望。如何在保持成本优势的同时，进一步提升产品的技术含量和品质，也将是中国汽车品牌需要面对的重要考验。

新能源汽车：持续领跑增长

今年以来，新能源汽车的强劲增长势头不仅持续，而且市场占有率稳步提升。

数据显示，一季度，新能源汽车产销量分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率达到31.1%。其中，3月，新能源汽车产销分别完成86.3万辆和88.3万辆，同比分别增长28.1%和35.3%，市场占有率达32.8%。

随着中国汽车品牌的持续“走出去”，加之产品质量和技术水平的不断提升，中国汽车的国际竞争力显著增强。3月份，汽车出口量创历史新高，其中新能源汽车出口的增长尤为显著。

3月，新能源汽车出口 12.4 万辆，同比增长 59.4%。这一成绩的取得，不仅体现了中国汽车行业的整体实力提升，也预示着中国汽车在全球市场的地位将进一步加强。

展望未来：“以旧换新”等政策将激发消费潜能

汽车行业是国民经济支柱产业，在稳增长、稳就业中发挥着重要作用。总的来说，2024年3月中国汽车市场的表现，既体现了中国汽车工业的巨大潜力，也反映出面临的挑战。在新能源汽车引领市场增长的同时，自主品牌的崛起标志着中国汽车工业正在向更高质量、更高技术水平迈进。

展望二季度，中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示，随着汽车“以旧换新”等政策细化落实，将进一步激发汽车消费潜能，稳定行业预期，助力行业高质量发展。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示，随着新能源车各技术线路的细分市场逐步成熟，新车型极大地丰富了消费选择，产品供给的增加带来的同质化也会加剧竞争。今年价格战大概率会以降价促销和定位下探等多模式混合展开，新能源厂商会包装更多的权益优惠来稳定产品价格。2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争注定非常激烈。

(责编：王仁宏、高雷)

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