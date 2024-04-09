人民网北京4月9日电 （记者许维娜）国家统计局日前发布的数据显示，3月份，制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.8%、53.0%和52.7%，比上月上升1.7、1.6和1.8个百分点，三大指数均位于扩张区间，企业生产经营活动加快，我国经济景气水平回升。

结合最新的先行指标及高频数据来看，今年以来，以新产业、新业态、新商业模式为主要内容的新动能持续集聚成长，经济活力不断释放，折射出我国经济持续回升向好。

目前，三大指数同步回升表明了哪些积极信号，这是否意味着我国经济正在进入一个更加稳定的复苏阶段？

“3月份，随着春节后企业复工复产加快，市场活跃度得到提升。”赛迪研究院工业经济运行首席研究员乔宝华在接受人民网记者专访时表示，非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数自2023年1月以来一直在扩张区间波动，制造业PMI在3月份重回扩张区间，有力地支撑了三大指数同步回升，表明我国经济整体的景气水平在逐步提高，经济复苏态势有望持续巩固。

PMI是宏观经济变化的“晴雨表”，对国家经济活动的监测、预测和预警具有重要作用。

PMI显著上升反映了哪些行业与领域的突出表现，这些表现又是如何带动整体PMI上升的？

“产需同步改善助推制造业PMI显著回升。”乔宝华介绍，制造业PMI的13个分项指数中有12个指数较上月明显回升，其中，生产指数为52.2%，较上月回升2.4个百分点；新出口订单指数为51.3%，较上月回升5个百分点，回升幅度最大，时隔11个月重回扩张区间；新订单指数为53%，较上月回升4个百分点，时隔5个月重回扩张区间。

乔宝华表示，制造业重点行业和重点领域景气水平明显较高，制造业景气面明显扩大。其中，受新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新政策以及海外需求回暖带动，木材加工及家具、铁路船舶航空航天设备、计算机通信电子设备等行业的生产指数和新订单指数均位于55.0%以上的较高景气区间，产需释放较快。

“特别是随着新质生产力加快培育壮大，高技术制造业发展提速。”乔宝华介绍，3月份高技术制造业PMI为53.9%，较上月回升3.1个百分点；高技术制造业生产指数和新订单指数均高于55.0%，处于较高景气区间。

非制造业商务活动指数则反映着非制造业经济发展的总体情况。3月份，非制造业商务活动指数为53.0%，较上月回升1.6个百分点，回升幅度连续4个月逐月加快。这一服务业指数的显著增长是否表明该行业正在加速恢复？

对此，乔宝华分析称，非制造业商务活动指数包括服务业和建筑业两部分。其中，服务业商务活动指数为52.4%，较上月回升1.4个百分点，连续3个月回升，延续回升向好态势；建筑业商务活动指数为56.2%，较上月回升2.7个百分点，建筑业扩张有所加快。

乔宝华表示，分行业看，企业生产密切相关的生产性服务行业生产经营较为活跃。国家统计局数据显示，3月份邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间，业务总量增长较快；批发、铁路运输、租赁及商务服务等行业商务活动指数位于53.0%及以上，景气水平不同程度回升。

此外，综合PMI产出指数是制造业PMI生产指数和非制造业商务活动指数的加权平均，能够综合反映制造业和非制造业产出变化情况。乔宝华介绍，我国综合PMI产出指数自2023年1月以来一直处于扩张区间，近3个月一直保持回升态势。

“随着新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新等稳增长政策逐步落地见效，投资和消费增长动力将进一步增强，我国经济的供需情况将继续改善，有望实现更高水平的供需动态平衡。”乔宝华说。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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