人民网北京4月4日电 （记者许维娜）近日，北方城市北京、天津等地气温上升。随着清明小长假的到来，人们开始计划踏青赏花的旅游活动。

记者梳理多个在线预订平台数据发现，机票和酒店等旅游产品的预订量正在逐步上升。返乡探亲和赏花踏青等已成为主流旅游方式，显示出人们对传统假期出行的热情依旧，同时也反映出数字时代下新旅游方式的全面性、多样性和便捷性。

从搜索热度来看，近期因麻辣烫红出圈的天水市，清明节持续“热辣滚烫”。来自携程方面数据显示，今年清明节假期，天水市旅游订单量比去年同期增长超21倍，其中00后游客最多占比近一半，其次是80后占比28%，90后占比18%。游客主要来自西安、兰州、咸阳和北京。

“终于可以去品尝正宗的甘肃麻辣烫，希望能符合我对麻辣烫的想象，网络上那些裹满辣子的天水麻辣烫看起来太香了。”北京陈女士表示，近日能有机会品尝到正宗的甘肃麻辣烫，她对此充满期待。

记者观察发现，连日来，“春日赏花”“春季露营”等新兴活动日益受到欢迎，与之相关的笔记数量也在增长。这些活动吸引了越来越多的人参与。他们用相机和手机捕捉美好瞬间，并在社交媒体上分享，从而创造了一道亮丽的风景。

花落日渐暖，风起正清明。进入4月各地开始举办赏花节庆，例如鞍山的梨花节、洛阳牡丹文化节、天津海棠花节陆续在清明前后开幕。正值春季繁花盛开时节，不少游客趁着清明假期邂逅一场踏春旅行。相关数据显示，清明节赏花游景区预订量大幅上涨，热门目的地包括扬州、婺源、上海、武汉等。多个赏花景点的搜索量翻倍增长，如拈花湾、东湖樱花园等。

清明节也是返乡祭扫、与亲人团聚的节日，据上述平台观测，今年清明节国内返乡的机票、火车票订单同比去年上涨243%，相较2019年上涨21%。其中，90、80、70后是返乡的主要人群，分别占比29%、28%及20%。温州、重庆、大连、沈阳、哈尔滨、烟台、福州、南宁、天津、赤峰是国内返乡游的前十目的地。

近日，南航、海航等多个航司陆续公布了新航季航班计划，北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、昆明、杭州、西安、武汉等城市航班量增长。去哪儿数据显示，北京、上海、广州、深圳、成都、重庆、杭州七个城市，覆盖了热门航线TOP20，新航季增加大城市航班量，更便于公商务旅客出行，也有助于机票价格稳定。

清明节期间，除国内旅游外，部分消费者选择节前调休，拼凑八天长假，并规划了长途和出境游行程。数据显示，3月30日至4月6日，美团境外住宿的预订量同比去年增长1.8倍，日本、马来西亚、韩国热度上涨最为明显。

随着入境签证、航班利好信息频出，清明节不少华人旅客选择返乡祭祖、旅游。凭借灵活便捷、方便集体出行等特点，清明节自驾游继续成为假日出行首选。携程租车数据显示，2024年清明节期间国内租车自驾订单量同比去年增长240%，海外租车自驾订单量同比去年增长65%。

此外，因拼假、性价比等原因，清明节海外租车自驾也很火爆。海外自驾平均租期为5.7天，短租订单增势迅猛，租期为1—3天海外订单同比2023年增长160%。日本、泰国、美国、澳大利亚、新西兰、韩国、意大利、马来西亚、法国、土耳其为热门前十的目的地国家。清明节期间，自驾第一名的日本租车订单同比增长134%、涨幅最高的土耳其同比增长850%。

(责编：郝帅、吕骞)

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