人民网记者 车柯蒙

沾满辣子的土豆片、裹满酱汁的手擀粉……2024年开年，一碗麻辣烫让甘肃走进消费者视野。

据某OTA平台数据显示，近一个月（2月12日至3月12日），关于天水旅游、天水麻辣烫相关攻略的内容激增，目的地为甘肃天水的整体旅游订单量同比增长超2成。此外，天眼查专业版数据显示，截至目前，我国拥有16.2万余家麻辣烫相关企业；其中，2024年1至2月新增注册相关企业2770余家。

“从淄博、哈尔滨火爆出圈，到天水麻辣烫再创精彩，文旅市场的火热，是中国消费市场活力的缩影。”甘肃省人民政府研究室副主任杨映琳在接受人民网记者采访时表示，下一步，如何放大文旅产业效应，一是讲好甘肃故事，让更多的人了解甘肃；二是做靓甘肃产品，把甘肃“土特产”做出特色；三是保持甘肃热情，为各方朋友带去持久的服务和体验。

热闹非凡的文旅市场，一方面彰显了我国经济开年“龙抬头”的气势；另一方面，也折射出消费市场的活力与潜力。

2024年被商务部确定为“消费促进年”，结合1至2月份的消费情况来看，消费市场正火热开局。国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在新闻发布会上表示，1至2月份，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。从数据来看，今年以来，市场销售持续恢复，服务消费潜力加快释放。

2023年底召开的中央经济工作会议对扩大国内需求和激发有潜能的消费提出了明确要求，今年的政府工作报告则对这一要求作出了具体部署。今年以来，扩内需促消费政策密集落地。

3月13日，商务部、中央网信办等九部门联合印发的《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，提出用5年时间，在全国培育100个左右农村电商“领跑县”、1000家左右县域数字流通龙头企业、1000个左右县域直播电商基地、10000名左右农村电商带头人。

同月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出实施消费品以旧换新行动，开展汽车、家电产品以旧换新，推动家装消费品换新。

国家发展改革委有关负责人表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，可以推动先进产能比重持续提升，使得高质量耐用消费品更多进入居民生活，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患。

方案发布后，不少企业拿出实打实的举措，积极响应国家政策、激发消费者换新意愿。在今年的中国家电及消费电子博览会上，京东宣布，将在2024年联合更多品牌投入30亿元，持续加码家电家居以旧换新补贴及服务体验升级。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受人民网记者采访时表示，从1至2月经济运行情况来看，我国消费呈现稳步回升的趋势。随着宏观组合政策效应的持续释放，经济内生动能不断修复，居民的消费信心也在逐步恢复。此外，就业形势的总体稳定也为消费提供了有力的支撑。在生产需求稳中有升的背景下，居民消费价格同比由降转涨，这表明消费市场正在逐步回暖。

“具体来看，绿色消费、智能消费等新兴消费领域和消费升级趋势将更加明显。随着线上线下融合的不断深入，消费模式也将更加多元化。此外，政府也陆续出台一系列促消费政策，持续激发市场活力和消费潜力，特别是通过实施大规模耐用消费品‘以旧换新’行动，推动融合新技术、新设计、新功能的耐用消费品快速进入市场，实现消费结构升级与消费品质提升。”朱克力表示，可以预见，在下一阶段，我国消费将呈现稳步回升的趋势，消费市场也会进一步复苏活跃起来。在这一过程中，也需要密切关注消费市场的变化，及时采取有效措施应对可能出现的风险与挑战。

相关阅读：

重大项目建设春潮涌动 “有效益的投资”持续扩大

(责编：杨曦、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经