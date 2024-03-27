焦磊

崇太长江隧道是沪渝蓉高铁全线控制性工程，也是目前建设标准最高、掘进距离最长、规模最大的世界级高铁越江隧道工程。项目建成后，将首次实现高铁穿越长江不减速。3月18日，中国中铁隧道局承建的崇太长江隧道3号盾构始发井，世界高铁最大直径泥水平衡盾构机即将从这里出发。熊力涛 摄

1月初，沪渝蓉高铁合肥至武汉段开工建设。湖北省各地申报一季度新开工交通项目126个，总投资739.6亿元；新春伊始，河南陆续开工一批水利设施建设，目前已分两批集中开工重点水利项目196个，总投资700亿元……投资是拉动经济增长的“三驾马车”之一。国家统计局数据显示，今年1—2月份，全国完成固定资产投资（不含农户）50847亿元，同比增长4.2%，增速比2023年全年加快1.2个百分点。

不负春光建设忙。开年以来，各地区各部门持续带动扩大有效投资，一系列基础设施、工业制造、民生保障等重大项目加快落地，为巩固经济回升向好态势提供了重要动力。

去年底召开的中央经济工作会议提出：“扩大有效益的投资”。当前，各地各部门把服务高质量发展作为扩大有效投资的重要着力点，延续投资增长势头。

输水线路总长194.7公里，其中隧洞长约193.9公里，是国内综合规模最大的有压输水隧洞……开年以来，南水北调中线引江补汉工程全面开工。

据了解，作为南水北调后续工程首个重大项目，引江补汉工程是加快构建国家水网主骨架和大动脉的重要标志性工程，静态总投资551.58亿元，目前施工人数约5000人。工程建成后，可将南水北调中线多年平均调水规模从95亿立方米提升至115.1亿立方米。

穿山越岭，“牵手”三峡与丹江口，水利工程建设正步履铿锵。

在湖北省江陵县观音寺长江大桥北岸工地，历经30多个小时奋战，工人们完成主塔下横梁首次混凝土浇筑，有力推进了总体施工进度，为后续塔柱施工打下坚实基础。目前，这座世界上最大跨度的公路斜拉桥主塔高度已达60.5米。

“投资增速回升，制造业投资较快增长，大项目带动作用比较明显。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在国新办新闻发布会上表示。

数据显示，1—2月份，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长12.1%，增速比2023年全年加快2.8个百分点，拉动全部投资增长5.9个百分点。

持续加大投资的新动能，也正在打造经济发展“新引擎”。

3月15日，国家电网有限公司陕北—安徽±800千伏特高压直流输电工程、岳西抽水蓄能电站开工。两项工程投资达280亿元，可直接带动上下游产业链协同快速发展，提供就业岗位超2.3万个。据悉，两项工程建成投运后，可提高电力余缺互济、时空互补、多能互换能力，实现更大范围电力资源优化配置，更好保障电网安全稳定运行。

能源足，发展的底气就足。今年1—2月份，太阳能发电、风力发电等新能源行业重点领域投资保持较快增长，同比分别增长46.4%和17.7%。

同时，全国一体化算力网加快构建，电力“高速公路”保驾护航，数据要素、智能技术、数字产业等融合的集聚效应正在形成，“数字公路”更宽更通畅。

1.5万架机柜上架运行，形成算力规模5300P，智能算力消纳达到100%……3月14日，全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群算力规模突破5000P，达到5300P，运算能力大幅提高。

据悉，甘肃枢纽设立庆阳数据中心集群，重点服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域的算力需求，打造面向全国的算力保障基地。数据显示，庆阳“东数西算”产业园落地实施重大产业项目有16个、总投资198亿元。

当前，地方政府专项债券和超长期特别国债是拉动投资最直接、最有效的政策工具之一。

今年的政府工作报告提出，“拟安排地方政府专项债券3.9万亿元”“从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元”。

粤开证券研究院院长、中国税务学会常务理事罗志恒分析，去年四季度增发的1万亿国债资金已分三批项目分配完毕，超八成资金预算已在2023年内下达，为今年年初的基建投资提供了资金支持。

“下阶段，随着2023年四季度增发的万亿国债逐步形成实物工作量、加强民间投资项目融资支持和要素保障政策落实落地，以及重点领域投资力度加大，对投资平稳增长将发挥支撑作用。”刘爱华表示，总体上看，未来随着扩大有效投资各项政策持续落地见效、重大项目加快建设，投资有望继续保持平稳增长。（实习生张泊洋、王焱茹对此文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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