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加强生态环境分区管控，明确生态环境管控单元，让美丽中国“从细节出发”。

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强生态环境分区管控的意见》（以下简称《意见》）。“明底线”“划边框”，以保障生态功能和改善环境质量为目标，实行分区域差异化精准管控。

业内专家认为，要进一步科学精准分区，明确差异化管理要求，优化开发保护建设活动，因地制宜分区分类实施生态环境精细化管理，明确生态环境管控单元，以高水平保护促进高质量发展。

为什么出台：让保护更聚焦 为发展留空间

为什么在当前阶段出台加强生态环境分区管控的意见？

北京师范大学教授李巍接受人民网记者采访时表示，在加快生态文明建设和实现美丽中国战略目标下，完善和实施生态环境管控制度不仅有利于协调开发与保护，促进资源能源高质量开发和利用，而且可以提高生态环境系统的质量、韧性和可持续性，更好地满足社会经济发展以及人民群众对美好生态环境日益增长的需求。

“生态环境分区管控是‘实施区域差异化精准管控的环境管理制度’，优势在于‘依托管控分区和单元实现精细化管控’防范和应对复合型、累积性、跨边界等更加复杂的生态环境问题、实施环境污染联防联控联治、协调流域上下游左右岸干支流保护与发展、推动陆海统筹和山水林田湖草沙一体化生态保护修复等方面更具综合性优势。”李巍说。

中国环境科学研究院正高级工程师李小敏认为，生态环境分区管控坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，分区分类引导生态保护和修复，有利于促进生态系统多样性、稳定性、持续性有效提升。

“同时，生态环境分区管控聚焦区域性、战略性突出生态环境问题，建立从问题识别到解决方案的分区分类管控策略，有助于推动绿色低碳发展。”李小敏表示，将生态环境保护要求空间化、系统化、集成化，助力重大项目选址选线，支撑优化重大生产力布局，进而推动形成绿色低碳生产生活方式。

怎么划分：三类管控单元 实现一体化保护

《意见》提出，要确定生态环境管控单元。划分出“生态环境优先保护单元”“生态环境重点管控单元”“一般管控”三类生态环境管控单元。分区的标准是什么？具体怎么分？

李小敏表示，生态环境分区管控立足保障生态功能和改善环境质量，基于生态环境结构、功能、质量、承载的区域特征，在大气、水、土壤、生态、声、海洋等生态环境要素管理分区基础上，将陆域和近岸海域划分为优先保护、重点管控、一般管控三类生态环境管控单元，实现了陆海统筹和山水林田湖草沙一体化保护。

“生态环境管控分区紧密衔接区域发展与保护需求，完整利用生态保护红线成果，叠加红线以外法律法规明确要求保护的其他生态功能重要区域。”李小敏说，“如饮用水水源保护区、重要湿地等，将该保护的区域划为优先保护单元，加强生态系统保护和功能维护。”

李小敏补充，《意见》将环境质量改善压力大、资源能源消耗强度高、污染物排放集中、生态破坏突出、环境风险高的区域划为重点管控单元；将优先保护单元和重点管控单元以外的其他区域划定为一般管控单元，保持生态环境质量基本稳定，为发展预留空间。

怎么管好：用好“互联网+” 推进信息共享

《意见》提出，全面推进生态环境分区管控。坚持国家指导、省级统筹、市级落地的原则，完善省、市两级生态环境分区管控方案，统筹开展定期调整和动态更新。推进国家和省级生态环境分区管控系统与其他业务系统的信息共享、业务协同，完善在线政务服务和智慧决策功能。

“生态环境分区管控在推进过程中始终把与国土空间规划的动态衔接作为重点，与国土空间规划使用同一套基础底图。”李小敏表示。

截至目前，我国已经建成了国家和省级两级信息平台，实现两级系统的数据交互，初步形成全国生态环境分区管控“一张图”管理。

李小敏表示，下一步，将综合运用大数据、人工智能和空间分析等技术手段，完善数据平台的共享共建共用共治，纳入美丽中国数字化治理体系，全面提升数字化治理能力。

“生态环境分区管控有了‘建设图’”系列解读

生态环境精准分区管控 让建设美丽中国有了“绿色标尺”

(责编：王仁宏、吕骞)

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