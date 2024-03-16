人民网记者 王震

3月15日，证监会集中发布四项政策文件，再次释放“强本强基”和“严监严管”的监管信号。

今年以来，围绕推动资本市场高质量发展，证监会频频发声并采取行动，密集召开多场系列座谈会，走访调研上市公司。两会期间，证监会主席吴清在经济主题记者会上表示，在监管方面重点要突出“强本强基”和“严监严管”。

15日下午，国新办就强监管防风险推动资本市场高质量发展有关政策举行发布会。证监会副主席李超介绍，四个文件分别围绕严把发行上市准入关、加强上市公司监管、加强证券公司和公募基金监管、加强证监会自身建设，“突出了‘强本强基’和‘严监严管’。”

着眼于从源头提高上市公司质量，严把发行上市准入关，文件提出8项政策措施。比如，严把拟上市企业申报质量，压实中介机构“看门人”责任，加强拟上市公司股东的“穿透式”监管，从严审核未盈利企业等。

针对上市公司“曲线减持”问题，证监会上市公司监管司司长郭瑞明表示，将全面完善减持规则体系，按照实质重于形式的原则，全面防范绕道减持。比如，明确离婚、控股股东解散等情形减持规则。

针对IPO企业“一查就撤”现象，证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进表示，证监会将大幅提高现场检查比例，“撤回了上市申请，我们仍然要开展检查，该追责、该处罚的仍然要追责处罚。”

针对上市公司财务造假行为，证监会上市公司监管司司长郭瑞明表示，将会同各地区各部门增强合力，构建打击财务造假的综合惩防体系，重点打击欺诈发行、财务“洗澡”等5类行为。

关于加强证监会自身建设，李超表示，加强自身建设是证监会全面履行监管主责主业，推动资本市场高质量发展的重要组织保证，“文件突出严字当头、直面问题、刀刃向内，坚持以自我革命引领自身建设。”

(责编：王震、高雷)

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