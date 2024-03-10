推动经济实现良性循环 今年扩内需如何发力？

3月5日提请审议的政府工作报告（以下简称政府工作报告）提出，着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环。把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，更好统筹消费和投资，增强对经济增长的拉动作用。

国内需求一直是推动中国经济发展的主要动力，这些年对经济增长的贡献率超过90%。2023年疫情防控平稳转段后，内需支撑作用明显增强，对经济增长的贡献率达到111.4%，其中最终消费支出贡献率为82.5%。

当前和未来一段时间，要巩固和增强经济回升向好态势，必须坚定实施扩大内需战略。同时要看到，我国扩大内需仍面临“有效需求不足”“部分行业产能过剩”等制约。对此，政府工作报告中对今年的促消费稳增长、积极扩大有效投资等做出了部署安排。

挖掘潜力：激发有潜能的消费

消费，是经济增长的主引擎。2023年，我国社会消费品零售总额达47.1万亿元，总量创历史新高；最终消费支出拉动经济增长4.3个百分点，消费的基础性作用更加显著。

我国有14亿多人口、4亿多中等收入群体，当前居民消费能力和消费意愿提升空间仍然很大。如何促进消费稳定增长？政府工作报告提出，“从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能。”

激发消费潜能的关键，是要顺应居民消费升级趋势，打通制约消费的“堵点”“卡点”，让老百姓敢能消费、敢消费、愿消费。

让老百姓能消费，就要多渠道增加城乡居民收入，让他们有底气消费；让老百姓敢消费，则要持续优化市场环境，让他们没有后顾之忧；让老百姓“愿消费”，关键要优化供给，让他们消费环境优获得感强。

去年以来，淄博烧烤、冰雪旅游、村超村晚等火爆出圈，展现出我国内需市场的强大韧性与活力。2024年，如何进一步激发这股活力？

——围绕新型消费继续发力。当前，以数字化为核心驱动力的新型消费蓬勃发展，但其在“谁消费”“消费什么”“如何实现消费”等方面还存在难点堵点。

在全国政协十四届二次会议第二次全体会议上，致公党中央副主席、工业和信息化部副部长、全国妇联副主席徐晓兰委员代表致公党中央发言时建议，从需求侧入手培育新消费群体，从供给侧改革入手提供丰富多彩的消费品和消费形式，培育壮大新型消费，不断释放消费潜力。

——提振大宗消费。国家发展和改革委员会主任郑栅洁在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，既能促进消费、拉动投资，也能增加先进产能、提高生产效率，还能促进节能降碳、减少安全隐患，既惠民、又利企，一举多得。

去年底，中国民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台，汽车、家电更新换代能创造万亿规模的市场空间。巨大市场空间带来巨大发展机遇，大有可为。

——推动服务消费扩容提质。随着我国经济迅速发展和人民生活水平不断提高，民众对服务消费的需求也日益增长，成为消费升级的主要方向。

围绕如何扩大服务消费，商务部部长王文涛在十四届全国人大二次会议经济主题记者会上表示，将重点从三个方面推进：加强统筹，构建“1+N”工作体系；扩大服务领域开放，丰富服务消费供给；搭建平台载体，创新服务消费场景。

释放动能：扩大有效益的投资

扩内需离不开扩大有效益的投资。随着我国推动经济高质量发展，提升科技创新能力、推动未来产业发展、促进绿色转型、加快新旧动能转换等方面的投资需求巨大。2023年，装备制造业增加值同比增长6.8%，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长9.9%和11.4%。

但是，当前经济发展仍旧面临着不少困难挑战：外部环境不稳定不确定因素增多；部分民营企业特别是制造业企业仍然面临有效需求不足、循环不畅、转型动能不足等压力。

扩大有效投资，短期内能创造有效需求，中长期能改善供给质量。郑栅洁对此表示，将“提质”“扩量”并举，做好三方面工作：

——发挥好政府投资带动放大效应。扩大有效益的投资，先要解决“钱从哪里来”。政府投资是应对经济周期性波动的一个有力工具。政府工作报告提出，“从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，今年先发行1万亿元。”

政府工作报告起草组负责人、国务院研究室主任黄守宏介绍，从力度上来讲，今年中央预算内投资、地方专项债都比去年有所增加，从投向来看，这些投资主要投向科技创新、节能减排、民生保障等补短板、增后劲的领域。

——鼓励和支持扩大民间投资。民间投资占全部投资的比重在50%以上，发挥好民间投资的作用很重要、也很关键。

去年以来，民间投资增长面临一定压力。如何进一步拆除各种藩篱，在更多领域让民间投资进得来、能发展、有作为？

针对民营企业反映比较突出的拖欠账款问题，政府工作报告提出要“健全防范化解拖欠企业账款长效机制”；针对融资难融资贵问题，明确要“提高民营企业贷款占比、扩大发债融资规模”。此外，政府工作报告还强调要“进一步解决市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面存在的突出问题”。

——进一步提高投资效益。郑栅洁指出，投资方向要更加精准，加大对补短板、强弱项和培育新动能的支持力度；要素配置要更加高效，让用地、用能等要素跟着好项目走；投资环境要更加便利，深入开展全国统一大市场建设重点领域突出问题整治，深化投融资体制改革，优化营商环境，以更大的市场空间、更低的投资成本支撑更有效益的投资。

挖掘内需潜力，关键还要将促进投资和消费有机结合。消费是最终需求，投资既是当期需求，也是未来供给，通过商品或服务购买等链条传导，能有效带动收入增加、消费扩大，形成需求牵引供给、供给适应引领并创造需求的良性循环。

中国经济发展具有强大的韧性、潜力和后劲。推动经济实现良性循环，今年扩内需更加注重统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，并将向这一目标持续发力。

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