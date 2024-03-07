两会“热”镜头：粮食连年丰收，可以高枕无忧吗？

编者按：千红万紫安排著，只待新雷第一声。随着2024年全国两会拉开序幕，来自各地区各领域的代表委员带着全体人民的心声与期盼，走到参政议政的舞台中央。他们直面热点议题、认真履职尽责、积极建言献策，在会场内外留下精彩的瞬间。为此，人民网策划推出《两会“热”镜头》融媒体系列报道，以“热”视角传递两会“强观点”，为新一轮高质量发展凝聚共识、摇旗呐喊，助力中国经济社会发展行稳致远。

“农，天下之本，务莫大焉。”3月5日上午，农业农村部部长唐仁健在十四届全国人大二次会议首场“代表通道”上介绍，2023年粮食总产量达到1.39万亿斤，比上年增产177.6亿斤。

6日下午，国家发展和改革委员会主任郑栅洁在经济主题记者会上再次提及，通过扩大面积、提高单产，粮食产量再创历史新高，达到1.39万亿斤。

到2023年，我国粮食生产已经实现了“二十连丰”。2024年，中国的粮食产量预期目标仍明确在1.3万亿斤以上。

为什么粮食产量会被反复提及？粮食连年丰收，是否意味着可以高枕无忧？

全国政协常委、农业和农村委员会副主任齐扎拉在接受媒体采访时说，粮食安全是战略问题。当前，全球粮食安全形势复杂严峻，我国粮食生产既面临气候变化、国际冲突等外部风险，也存在生态压力大等内部挑战。满足国内持续增长的粮食需求，还需着力构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。强化科技与改革双轮驱动，加大核心技术攻关力度，加快推进种业振兴行动，在保证种植面积的同时提升单位产量，才能把饭碗牢牢端在自己手中。

“多种粮、种好粮，保证市场充足供应、保证口粮绝对安全，是我们必须履行的政治责任，任何时候、任何情况下都不能有丝毫懈怠。”全国政协委员、黑龙江省政协主席蓝绍敏在7日召开的全国政协十四届二次会议第二次全体会议上如是发言。他建议，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，从扩大“增量”、定好“标准”、建强“产业”、强化“刚性”等多个方面考虑政策设计，进一步提高粮食主产区种粮积极性。

中国作为人口大国，农业的基础地位在任何时候都不能忽视和削弱。中国粮主要用“中国种”、中国人的饭碗主要装“中国粮”，在任何时候都是真理。围绕粮食生产的关键，抓好耕地、攥紧种子、提高种粮农民和主产区“两个积极性”……一系列实招、硬招已在紧密部署。

“两会@你”系列融媒报道：

2024年经济增速设定为5%左右 释放哪些信号？

@所有人 | 七组核心数据回顾充满韧性的2023年

两会“热”镜头：如何用直播带岗打开就业新思路？

@咱老百姓 | 两会上这些民生实事关乎你我

@消费者|请查收这份来自两会的最新“消费指南”

@老板们 | 2024年惠企政策重点来了

两会“热”镜头：国有新能源汽车企业如何快速发展？

@劳动者|事关每一个打拼的你 两会传递这些信号