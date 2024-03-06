两会“热”镜头：国有新能源汽车企业如何快速发展？

编者按：千红万紫安排著，只待新雷第一声。随着2024年全国两会拉开序幕，来自各地区各领域的代表委员带着全体人民的心声与期盼，走到参政议政的舞台中央。他们直面热点议题、认真履职尽责、积极建言献策，在会场内外留下精彩的瞬间。为此，人民网策划推出《两会“热”镜头》融媒体系列报道，以“热”视角传递两会“强观点”，为新一轮高质量发展凝聚共识、摇旗呐喊，助力中国经济社会发展行稳致远。

2023年我国新能源汽车产销量连续9年位居世界第一，产销量占全球比重超过60%；2023年，我国新能源车渗透率达到31.55%，从5%到超过30%仅用了4年……

汽车作为国民经济重要的战略性、支柱性产业，一直备受关注。今年的政府工作报告就5次提及汽车产业，而新能源汽车作为一张“金名片”，同样成为今年两会的“部长通道”“代表通道”上的热议话题。

3月5日，国务院国资委主任张玉卓在十四届全国人大二次会议首场“部长通道”集中采访活动上表示，将调整政策，对三家汽车央企进行新能源汽车业务的单独考核。

张玉卓指出，从国资监管来讲，主要是要激励企业大胆创新，破除一些影响高质量发展的体制机制障碍。当前国有汽车企业在新能源汽车业务上发展还不够快，有必要进行针对性考核。

“出台对三家汽车央企进行新能源汽车业务单独考核的政策就是要破除这一障碍，主要考核这些汽车公司的技术、市场占有率以及未来的发展。”张玉卓表示。

记者注意到，国资委目前直接监管的汽车央企包括一汽集团、东风集团与长安集团。

据中汽协数据显示，2023年国内新能源汽车渗透率达31.6%。但一汽集团、东风集团及长安汽车这三大央企的新能源汽车渗透率并不高。

再从销量数据上看，2023年，长安汽车新能源销量48.1万辆；东风汽车新能源汽车销量52.4万辆；一汽集团旗下红旗品牌新能源零售销量8.5万辆。

在国资委“喊话”之后，东风旗下新能源品牌岚图迅速做出回应，直言“单独考核”政策有利于新能源车企“放开手脚，大干快干”。

岚图CEO卢放当晚通过其社交媒体账号上表示，“单独考核”政策更加坚定了岚图的战略定力和发展信心，有利于放开手脚，激发创新活力，满足用户需求，提高市场占有率。未来，岚图将会从技术创新、产品升级、产业协同、体制机制改革等多方面积极探索，着力做强做优做大。

此外，在全国两会上，还有不少来自汽车行业的代表委员积极建言献策。

全国人大代表、奇瑞控股集团董事长尹同跃表示，在做好产品、做好服务的基础上，中国汽车还要继续加大研发投入，加大品牌建设投入，打造极致的产品，要不断为“中国智造”“中国创造”“中国品牌”增光添彩。其中，新能源汽车应当成为新质生产力的代表，体现技术创新、品牌向上、体现高质量发展。

他建议，应进一步鼓励智能驾驶技术创新及商业模式，加强智能网联与自动驾驶数据合规管理，完善新能源汽车产品质量安全监管。

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