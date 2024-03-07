加快发展新质生产力 代表委员热议传统产业如何辩证把握 

“要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力”“发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式”“用新技术改造提升传统产业，积极促进产业高端化、智能化、绿色化”。

3月5日下午，习近平总书记在参加他所在的十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时的一系列重要论述，清晰地阐明了当前发展新质生产力的关键问题，尤其点明了新质生产力与传统产业发展的辩证逻辑。

何为新质生产力？3月1日人民日报理论版发表的文章《新质生产力的内涵特征和发展重点》这样表述，新质生产力代表先进生产力的演进方向，是由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的先进生产力质态。

3月5日提请审议的政府工作报告（以下简称政府工作报告）提出，“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。

自去年9月习近平总书记在黑龙江考察调研期间首次提出“新质生产力”以来，这一关键词热度持续攀升，今年也在众望所归中首次被写入政府工作报告。

记者观察到，今年以来，从中央到地方在开年部署工作时，都把发展新质生产力、培育新产业放在重要位置。

在全国两会上，代表委员们亦纷纷围绕这一主题建言献策。多位代表委员表示，新质生产力与传统产业的融合发展，是推动经济高质量发展的关键。一方面，新质生产力的发展离不开传统产业的资源支撑、技术积累和市场需求；另一方面，传统产业转型升级则要依靠新质生产力的引领和推动。

全国政协常委、中国工程院院士李卫表示，随着科技的不断进步和全球产业格局的深刻变革，制造业作为未来新质生产力的主战场，扮演着举足轻重的角色。“新质生产力的发展，要根植于制造业实体。世界发展史一再证明，没有坚实的产业支撑，就没有国家和民族的强盛。”

“加大传统产业数字化转型和企业技术改造力度，将为战略性新兴产业、未来产业提供市场需求和应用场景。”全国人大代表、中国科学院大学知识产权学院院长兼公共政策与管理学院副院长马一德认为，要利用先进技术对传统制造业进行流程再造，加速生产线和产品的更新迭代，提高产品质量和附加值。

在全国政协委员、360集团创始人周鸿祎看来，新质生产力利用科技创新带来对生产力的巨大推动，重要抓手就是利用数字化技术实现新旧动能转换，推动传统行业实现高质量发展。

推动新质生产力与传统产业融合发展，需要政府、企业和社会各界的共同努力。一些代表委员呼吁出台更加精准的政策措施，鼓励企业加大创新投入，推动产学研用深度融合，加快新质生产力在传统产业中的应用步伐。

全国人大代表、小米集团创始人、董事长雷军提出，要加速工业大模型部署、促进先进智能技术与制造业融合创新，持续推动工业机器人、智能检测装备等重点产品研发和产业化，从而加快形成新质生产力，进一步保持我国在全球制造业的竞争优势。

更高素质的劳动者是新质生产力的第一要素。在全国人大代表、国网无锡供电公司电缆运检中心主任何光华看来，因地制宜加快发展新质生产力，离不开复合型高技能工匠人才队伍。她建议，进一步完善现代化产业链复合型高技能人才加速培育机制，探索多元化师资拓展和校企合作资源共享机制，培育更多符合产业发展需求的高技能人才。

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