“1个基石+5个支柱”，增强资本市场内在稳定性

资本市场联通千行百业、牵系千家万户。

3月5日提请审议的政府工作报告提出“增强资本市场内在稳定性”，同时要求“提高金融风险防控能力”。

“相关表述体现了党中央国务院对金融风险防控工作的重视和对资本市场建设的新要求。”全国政协委员、证监会处罚委办公室一级巡视员罗卫在接受记者采访时表示。

增强资本市场内在稳定性是各方所盼。正如证监会主席吴清在6日的记者会上所说：“从规模上看，我国资本市场已经是全球第二大市场，但还不够强。前一段时间的市场波动再次暴露出一些深层次问题，值得深思。”

行稳方能致远，如何增强资本市场内在稳定性，助力经济高质量发展？

对此，吴清阐述了“1个基石+5个支柱”的监管思路，即指高质量的上市公司作为市场之基，更合理的资金结构、更完善的基础制度、更有效的市场调节机制、更优质的专业服务和更严格的监管执法“5个支柱”系统推进。

他表示，在资金结构方面，证监会要努力推进价值投资、理性投资、长期投资的理念；在制度方面，进一步完善一级、二级市场定价制度、定价机制，完善量化交易制度安排；进一步搞顺市场调节机制；引导机构不断提高专业服务水准。

同时，他表示，证监会将采取更加严格的监管执法，维护好市场“三公”秩序，营造优良的市场生态。

吴清强调，要看到市场运行有其自身规律，正常情况下不应干预。“但是，一旦市场严重脱离基本面，该出手就果断出手，纠正市场失灵。”

对于资本市场这一社会关注的热点，不少与会代表委员积极建言。

全国人大代表、清华大学五道口金融学院副院长田轩表示，“内在稳定性”的这一要求，延续了去年中央政治局会议对于活跃资本市场、提振投资者信心的相关部署精神，也是近期及未来一段时间里监管部门一系列改革举措的政策导向。在他看来，提升上市公司可投性是增强资本市场内在稳定性的关键。一方面，要提高存量上市公司的治理；另一方面，要把好增量企业“入口关”和“出口端”。

全国人大代表、北京证监局局长贾文勤建议，加强中长期资金入市的顶层设计，同时在中央金融委的统筹协调下，加强金融监管部门、财政部门、人社部门等交流互通，同向发力形成合力。

“吸引中长期资金入市，不仅可以优化资本市场的投资生态，还能推动居民财富的稳定增长，同时也有助于提升社保、养老等资金的长期投资收益。”全国政协委员、中国证监会广东监管局局长杨宗儒说。

IPO是资本市场健康发展的“命门”之一。全国政协委员、申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长认为，需要促进投资端、融资端、交易端更加匹配、均衡，让更多的创新创业企业、优质企业上市。

增强市场内在稳定性还需加强资本市场监管，对违法违规行为“零容忍”。全国人大代表、深交所理事长沙雁表示，应加大打击违法违规行为力度，促进形成立体化追责体系。

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