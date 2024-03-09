《财米油盐》两会@你｜今年去哪玩？两会送出文旅“上分”攻略

“北国好风光，美在黑龙江”“一次洛阳行，圆梦启新程”“江西风景这边独好”……在十四届全国人大二次会议召开期间，各代表团举行的开放团组会议中，有不少讨论围绕“如何给家乡文旅‘上分’”展开，部分代表还直接向在场记者发出了旅游邀约。

文旅部数据显示，2024年春节假期8天内，全国国内旅游出游4.74亿人次，国内游客出游总花费6326.87亿元。人民网《财米油盐》在多个代表团的开放团组会议上，都听到了代表们对于春节文旅市场爆火的感受和思考。

“‘远赴人间惊鸿宴，老君山上吃泡面。’成为年轻游客心中的‘诗与远方’。”全国人大代表、洛阳市市长徐衣显介绍，今年春节假期，洛阳市累计接待游客1113.53万人次，旅游总收入82.93亿元。同时，游客中的“80后”占比首次超过80%。

对于文旅市场的发展，他提出了两点思考：一是建议加大对重点文物城市和大遗址集中分布地区的支持力度；二是进一步积极推动中华文明探源工程。

在黑龙江代表团驻地，全国人大代表、哈尔滨市市长张起翔谈及哈尔滨爆火“出圈”时强调，“人民群众的主人翁精神、自信心、荣誉感，市场主体服务意识、品牌意识、创新精神，各级干部的市场观念、效率意识、优良作风，是这次火爆‘出圈’带来的重要精神财富，我们要维护好、巩固好、发展好。”

“我们将用诚意满满的政策和举措，让‘独好江西’更出新。”全国人大代表，江西省文化和旅游厅党组书记、厅长梅亦在会议上透露，新的一年，提升入境游客在华旅行的便利度将成为江西文旅的重点工作之一。

“山水相逢，人文荟萃。”在广西代表团举行的开放团组会议现场，全国人大代表，广西壮族自治区桂林图书馆副研究馆员罗天告诉人民网《财米油盐》，今年她带来的10个建议中，有4个都与文旅发展相关。

“文化是城市千百年来沉淀下来的精髓，最具地域特色。”她表示，文旅融合必须找准切入口，深入挖掘地方特色文化，延续城市历史文脉，保留城市文化记忆，并提升城市整体的感染力和文化影响力。

在3月5日的政府工作报告中，文旅亦被多次提及。在总结“过去一年我国旅游市场全面恢复”的基础上，报告提出，今年要“积极培育文娱旅游、体育赛事、国货‘潮品’等新的消费增长点”。同时，在高质量共建“一带一路”走深走实方面，报告也提出要加强文旅领域的合作。

从各地代表团的团组开放会议来看，今年我国文旅产业的竞争依然激烈。不过，良性的竞争和比拼，必然会为各地发展攒人气、添底气。而随着更多“网红”打卡地破圈焕新、提质升级，广大消费者也必将收获更多旅行的优质目的地。

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