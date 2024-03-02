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《财米油盐》两会@你|3分钟大白话教你看懂“两会”

2024年03月02日11:07 | 来源：人民网
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全国两会来了！作为普通人的我们，该如何看懂“两会”？

通俗地说，全国两会是指中华人民共和国全国人民代表大会和中国人民政治协商会议。届时来自全国各地、各领域的人大代表和政协委员相聚北京，共商国是，审议过去一年政府的各项工作干得怎么样，新的一年又该重点干什么、怎么干。

当然，代表委员们也不是“空手”来的，而是把履职调研时吸收到的数据、问题，形成针对性的意见建议，用建议、提案的方式“说”出来。

与每个人切实相关的“米袋子”“菜篮子”“钱袋子”，以及房子、孩子、老人等民生问题，桩桩件件都能在“两会”上得到回应。

如果你是今年毕业要找工作的大学生，可以到政府工作报告里找找思路。因为被报告点到的新领域、新赛道、新产业往往存在人才缺口，蕴藏着许多就业机会。

如果你家里有老人，也可以在“两会”上听到许多有关养老政策的讨论。比如，如何让老年人看病更方便、更便宜；如何让社区和居家养老服务更普遍、更暖心；如何让咱爸妈的晚年生活更加有滋有味？这些内容，不仅政府工作报告会有所提及，也是近些年“两会”的热点议题。

如果你想专注“搞钱”，更要在“两会”报道中“捞干货”“挑重点”。比如，针对去年底中央经济工作会议提到的生物制造、商业航天、低空经济等新兴产业，近年来大热的人工智能、物联网等技术应用新突破，地方两会频频提到的“新质生产力”，透过政府工作报告的最新表述，可以了解到最新的政策发力方向和产业支持举措。

总而言之，大到经济增长的大数字，小到家家户户的小日子，咱普通人都能在全国两会上找到和自己切身利益相关的重要信息。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 高子龙

记者：申佳平

摄像：贾凯璐

剪辑：贾凯璐

设计：林珊珊

包装：赵晨

摄影：翁奇羽


专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、吕骞)
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