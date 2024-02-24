美在东方 | 各地花样“灯”场闹元宵 春节文旅消费热度不减
2024年02月24日08:52 | 来源：人民网
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一元复始
大地回春
在新年第一个月圆之夜
各地张灯结彩闹元宵
游人在灯会穿梭
感知新春的喜悦
元宵氛围哪里足？
跟随这份图鉴
在各地灯会中体验极致东方美学
上海豫园灯会流光溢彩。
自贡灯会“创想美”主题龙型彩灯。
南京秦淮灯会彩灯绚丽。
西安大明宫上元唐宫灯会
北京温榆千灯会。人民网记者 李楠桦摄
“火树银花”绽放夜空。江福民摄
乌镇夜灯会。谢欣欣摄
趵突泉花灯璀璨夺目。
宁夏银川市凤凰幻城元宵节文化活动精彩继续。 人民网记者 王连香摄
位于西溪湿地河渚街的龙形灯笼。
元宵佳节，各具特色的地方灯会成为不少国人旅游的“新目的地”。在上海豫园灯会、广州越秀公园灯会，外地游客的比例分别超过60%和50%。
记者观察到，今年元宵节正值双休日，各地文旅消费延续“加长版”春节的良好势头持续升温，周边、短途、跨城游成为元宵节期间旅游消费的主流。
不少地方的旅游景区结合当地文化特色，计划在元宵节当天推出赏花灯、猜灯谜、品元宵、逛集市、穿汉服等丰富多彩的民俗活动，进一步提升游客的节日体验。记者从在线旅游服务平台了解到，截至2月21日（农历大年十二）， “元宵节”相关搜索量周环比增长超300%，逛庙会、赏花灯、夜游及演出等相关主题的搜索热度相对较高。
随着各地花样“灯”场闹元宵，文旅消费热度不减，为拉动消费“主引擎”增添更多动能与活力。
部分图片来源：视觉中国 海报制图：孙筱薇（实习生）
(责编：李楠桦、高雷)
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