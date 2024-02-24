人民网记者 王仁宏

一元复始

大地回春

在新年第一个月圆之夜

各地张灯结彩闹元宵

游人在灯会穿梭

感知新春的喜悦

元宵氛围哪里足？

跟随这份图鉴

在各地灯会中体验极致东方美学

上海豫园灯会流光溢彩。

自贡灯会“创想美”主题龙型彩灯。

南京秦淮灯会彩灯绚丽。

西安大明宫上元唐宫灯会

北京温榆千灯会。人民网记者 李楠桦摄

“火树银花”绽放夜空。江福民摄

乌镇夜灯会。谢欣欣摄

趵突泉花灯璀璨夺目。

宁夏银川市凤凰幻城元宵节文化活动精彩继续。 人民网记者 王连香摄

位于西溪湿地河渚街的龙形灯笼。

元宵佳节，各具特色的地方灯会成为不少国人旅游的“新目的地”。在上海豫园灯会、广州越秀公园灯会，外地游客的比例分别超过60%和50%。

记者观察到，今年元宵节正值双休日，各地文旅消费延续“加长版”春节的良好势头持续升温，周边、短途、跨城游成为元宵节期间旅游消费的主流。

不少地方的旅游景区结合当地文化特色，计划在元宵节当天推出赏花灯、猜灯谜、品元宵、逛集市、穿汉服等丰富多彩的民俗活动，进一步提升游客的节日体验。记者从在线旅游服务平台了解到，截至2月21日（农历大年十二）， “元宵节”相关搜索量周环比增长超300%，逛庙会、赏花灯、夜游及演出等相关主题的搜索热度相对较高。

随着各地花样“灯”场闹元宵，文旅消费热度不减，为拉动消费“主引擎”增添更多动能与活力。

部分图片来源：视觉中国 海报制图：孙筱薇（实习生）

(责编：李楠桦、高雷)

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