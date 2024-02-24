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美在东方 | 各地花样“灯”场闹元宵 春节文旅消费热度不减

人民网记者 王仁宏
2024年02月24日08:52 | 来源：人民网
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一元复始

大地回春

在新年第一个月圆之夜

各地张灯结彩闹元宵

游人在灯会穿梭

感知新春的喜悦

元宵氛围哪里足？

跟随这份图鉴

在各地灯会中体验极致东方美学

上海豫园灯会流光溢彩。

上海豫园灯会流光溢彩。

自贡灯会“创想美”主题现场龙型彩灯。

自贡灯会“创想美”主题龙型彩灯。

南京秦淮灯会彩灯绚丽。

南京秦淮灯会彩灯绚丽。

西安大明宫上元唐宫灯会

西安大明宫上元唐宫灯会

北京温榆千灯会。人民网记者 李楠桦摄

北京温榆千灯会。人民网记者 李楠桦摄

“火树银花”绽放夜空。江福民摄

“火树银花”绽放夜空。江福民摄

乌镇夜灯会。谢欣欣摄

乌镇夜灯会。谢欣欣摄

趵突泉花灯璀璨夺目。

趵突泉花灯璀璨夺目。

宁夏银川市凤凰幻城元宵节文化活动精彩继续。 人民网记者 王连香摄

宁夏银川市凤凰幻城元宵节文化活动精彩继续。 人民网记者 王连香摄

位于西溪湿地河渚街的龙形灯笼。

位于西溪湿地河渚街的龙形灯笼。

元宵佳节，各具特色的地方灯会成为不少国人旅游的“新目的地”。在上海豫园灯会、广州越秀公园灯会，外地游客的比例分别超过60%和50%。

记者观察到，今年元宵节正值双休日，各地文旅消费延续“加长版”春节的良好势头持续升温，周边、短途、跨城游成为元宵节期间旅游消费的主流。

不少地方的旅游景区结合当地文化特色，计划在元宵节当天推出赏花灯、猜灯谜、品元宵、逛集市、穿汉服等丰富多彩的民俗活动，进一步提升游客的节日体验。记者从在线旅游服务平台了解到，截至2月21日（农历大年十二）， “元宵节”相关搜索量周环比增长超300%，逛庙会、赏花灯、夜游及演出等相关主题的搜索热度相对较高。

随着各地花样“灯”场闹元宵，文旅消费热度不减，为拉动消费“主引擎”增添更多动能与活力。

部分图片来源：视觉中国 海报制图：孙筱薇（实习生）

(责编：李楠桦、高雷)
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