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文旅融合活力足 各地消费市场“热辣滚烫”

王绍绍
2024年02月22日14:46 | 来源：人民网
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非遗大集买年货、冰雪旅游节看演出、古文化街花灯夜游……2024年春节期间，全国各地举办丰富多彩的文化和旅游活动，营造欢乐祥和的节日氛围，展现中国经济和文化活力的新景象，助力消费市场“热辣滚烫”。

春节期间，文化和旅游部组织开展包含7大板块共计25项主体活动的“欢欢喜喜过大年”春节主题活动，统筹推进平稳有序的文化和旅游市场，在保障安全生产底线上，有效激发消费潜能，增强消费市场回升势头。

经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年增长7.7%。

“近年来，人们对传统文化的热爱日益增长，春节又是最具中国特色的传统节日，所蕴藏的文化内涵给民众带来欢乐的同时，也让更多人通过这一载体感悟到民俗意蕴，满足了更高层次的精神需求。”浙江大学城市学院文化产业研究所副教授阮可表示，拉动节日消费，要为传统节日注入更多文化内涵，更好满足节假日期间人民群众的精神文化需求。

当前，各地景区把握文旅消费新趋势，用优质文化和旅游产品供给，满足人民群众多元化需求。重庆磁器口古镇和洪崖洞人流如织，春节摄影作品展、巴蜀古代珍藏展等特色活动在全市各区县景点火热进行；潮汕地区上演数千场民俗活动，现场感染性强的英歌舞、“营老爷”、舞龙等本地年味习俗在网络上迅速传播，火爆“出圈”，吸引全国各地游客走入巡游队伍，感受独特文化氛围。

据商务部大数据，从腊月二十三到大年初七，全国重点商圈客流总量同比增长73%。重庆解放碑、西安大唐不夜城、广州北京路街区、哈尔滨中央大街等集聚区进入全国客流量前十商圈；北京故宫博物院、国家博物馆、四川三星堆博物馆等客流保持高位。

“各地相应陆续启动了系列活动，丰富春节期间的产品供给，推出内容丰富、形式多样的特色活动和惠民措施。其中，各地在春节期间发放超6亿元的文旅消费惠民补贴，可用于看演出、逛景区、品美食、住酒店、居民宿等，让群众得实惠、企业真受益。”文化和旅游部产业发展司司长缪沐阳此前表示。

在春节期间，江苏、云南、山东、广西、黑龙江等地精心策划了一系列惠民活动，通过门票优惠、发放消费券等形式，为广大游客提供更加便捷和实惠的旅游体验。同时，部分地区提供即时热度预报、增设讲解员培训等多重暖心服务保障，为游客提供方便快捷的“一站式”服务。杭州、延安、厦门等特色旅游城市纷纷提前发布了新年消费指南，推出“双百迎春·乐购杭州”“新春大庙会”“潮厦门新春商圈市集大联欢”等上百场促销活动，激发消费活力，为新年添彩。

“受冰雪经济、避寒出游双重因素影响，‘南北互跨式’旅游在今年春节假期兴起，东北、两广的出游热度持续高涨，这一现象也在我们节前预测数据中得到了印证。”T3出行数据分析专家袁舒流表示，2月9日至2月17日期间，平台用户整体打车出行需求量同比增长254.5%，峰值日打车需求同比增速132.2%。

据飞猪数据显示，国内中长线游同比增长超3倍，自由行平均旅行天数同比增加30%。北方游客倾向于前往海南、广东等地主打“过暖年”，南方游客则纷纷北上到黑龙江、辽宁等地体验冰雪旅游新形式。

“CPI（居民消费价格指数）环比连续两个月上涨，居民消费价格延续了稳步缓和的态势，社会有效需求延续了温和复苏的势头。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟表示。

去年召开的中央经济工作会议提出，2024年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破；多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。

“2023年服务业和消费的经济增长引擎作用凸显，文娱旅游、体育赛事等消费热点升温，冰雪经济等消费场景涌现，为消费增长提供了广阔空间，超大规模市场的优势依然明显。”上海财经大学校长刘元春表示，新的一年，要把扩大消费摆在经济发展的首位，政府部门可以推出消费补贴政策，稳定社会预期，提振经济主体信心。（刘雨青、陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：王震、高雷)
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