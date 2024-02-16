人民网北京2月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月15日（正月初六），全国铁路发送旅客1515.9万人次，再次刷新春运单日旅客发送量历史新高。2月16日（正月初七），全国铁路预计发送旅客1530万人次，安排加开旅客列车1813列。

国铁集团客运部负责人介绍，春节假期进入尾声，铁路返程客流持续攀升。从铁路12306预售票情况看，2月16日，北京、广州、成都、重庆、西安、武汉、上海、郑州、杭州、南京等城市出发客流较多，北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、杭州、西安、重庆、郑州等城市到达客流较多，广州-深圳、北京-上海、重庆-成都、苏州-上海、南宁-广州、天津-北京、湛江-广州、南京-上海、北京-天津、广州-珠海等区间客流较大。

各地铁路部门加大运力投放，及时在热门线路区段增开旅客列车，落实便民利民惠民措施，全力做好旅客出行服务保障。

北京局集团公司北京地区各大车站主动对接所在站区管委会，实施共享客流数据信息，动态调整公共交通运力供应，确保旅客高效有序接驳。

太原局集团公司增开临时旅客列车73列，加开太原南至上海虹桥、西安北等区段夜间高铁21列。

郑州局集团公司开行夜间高铁56列，增开去往焦作、周口、太原、南京等方向的旅客列车15列。

武汉局集团公司在汉宜铁路、汉十高铁、京广高铁、合武铁路等线路增开旅客列车133列，襄阳站、麻城站开行去往深圳、东莞等方向的务工专列，助力上万名大别山老乡返岗务工。

济南局集团公司安排加开旅客列车84列，对44列动车组列车实行重联运行，潍坊北站在候车区增设便民餐桌、免费充电区，并为需要换乘公交的脱网人群提供“换零钱”服务。

上海局集团公司在京沪、广深、徐蚌、合阜等热门方向增开旅客列车410列，对187列动车组列车实行重联运行，在丽水、金华等地成立志愿服务“畅行联盟”，做好铁路与市政交通接驳，助力旅客顺畅返程。

南昌局集团公司加开去往上海、南京、广州、深圳等方向的夜间高铁32列，南昌、福州客运段乘务人员及时提醒旅客到站时间、避免睡过站。

广州局集团公司在海南岛日均安排开行旅客列车249列，其中环岛高铁108列，海口市郊列车129列，进出岛旅客列车12列，加强环岛高铁美兰站与美兰国际机场的对接，做好空铁联运服务，方便旅客便捷离岛。

南宁局集团公司开行百色至广州南的D3784次点对点务工专列，运送611名务工人员赴粤返岗。

昆明局集团公司在弥蒙高铁、玉河铁路采取动车组重联、普速列车加挂车厢等方式增加运力投放，为旅客前往蒙自、河口、屏边等地参加“花山节”等民俗文化活动提供便利。

兰州局集团公司加开去往北京、上海、乌鲁木齐、西安、陇南等方向的旅客列车24列，为重点旅客提供全流程引导服务。

该负责人介绍，各地铁路部门持续优化列车餐饮供应，在保障大众化普惠化餐饮需求的基础上，结合地域特色进一步丰富餐品种类，提升餐食品质，让“舌尖上的列车”温暖返程路。

郑州局集团公司在部分列车上推出辣子鸡、水煮牛肉、烩面、蒜泥茄子等特色餐食，满足不同旅客用餐需求。

武汉局集团公司在管内140多趟动车组列车上推出莲藕排骨汤、沔阳粉蒸肉、钟祥蟠龙菜、腊八豆猪蹄等“楚菜”盒饭，让旅客品尝正宗荆楚味道。

上海局集团公司推出18元的嵊州小笼包，28元的热链便利桶、排骨年糕等平价餐食，着力打造30元以下大众普惠化供餐体系。

南昌局集团公司在部分普速列车推出三杯鸡、辣椒炒肉、烧醋肉、红烧汀州腐竹、闽南姜母鸭等地方特色菜。

广州局集团公司创新研发鱼香肉丝、红烧鱼块、东安仔鸡等16款15至30元的平价优质套餐，面向广东、湖南地区400多趟动车组列车供应，“一份家常饭”温暖旅客心。

南宁局集团公司在南宁开往北京西的Z6次“刘三姐”号主题文化列车上为旅客提供现场烹饪的阳朔啤酒鱼、高峰柠檬鸭、紫苏炒莴笋等八桂名菜，受到旅客欢迎。

乌鲁木齐局集团公司推出15元至30元价位的惠民套餐，并供应大盘鸡、牛肉抓饭、辣皮子拌面等特色餐品，把新疆美味融入列车餐食，延长出疆旅客列车餐车营业时间，更好满足旅客用餐需求。

铁路部门提示，铁路12306网站（含客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，并确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：王连香、高雷)

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