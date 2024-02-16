人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

返程客流持续攀升 铁路部门加大运力投放保障出行

2024年02月16日12:46 | 来源：人民网
小字号

人民网北京2月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月15日（正月初六），全国铁路发送旅客1515.9万人次，再次刷新春运单日旅客发送量历史新高。2月16日（正月初七），全国铁路预计发送旅客1530万人次，安排加开旅客列车1813列。

国铁集团客运部负责人介绍，春节假期进入尾声，铁路返程客流持续攀升。从铁路12306预售票情况看，2月16日，北京、广州、成都、重庆、西安、武汉、上海、郑州、杭州、南京等城市出发客流较多，北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、杭州、西安、重庆、郑州等城市到达客流较多，广州-深圳、北京-上海、重庆-成都、苏州-上海、南宁-广州、天津-北京、湛江-广州、南京-上海、北京-天津、广州-珠海等区间客流较大。

各地铁路部门加大运力投放，及时在热门线路区段增开旅客列车，落实便民利民惠民措施，全力做好旅客出行服务保障。

北京局集团公司北京地区各大车站主动对接所在站区管委会，实施共享客流数据信息，动态调整公共交通运力供应，确保旅客高效有序接驳。

太原局集团公司增开临时旅客列车73列，加开太原南至上海虹桥、西安北等区段夜间高铁21列。

郑州局集团公司开行夜间高铁56列，增开去往焦作、周口、太原、南京等方向的旅客列车15列。

武汉局集团公司在汉宜铁路、汉十高铁、京广高铁、合武铁路等线路增开旅客列车133列，襄阳站、麻城站开行去往深圳、东莞等方向的务工专列，助力上万名大别山老乡返岗务工。

济南局集团公司安排加开旅客列车84列，对44列动车组列车实行重联运行，潍坊北站在候车区增设便民餐桌、免费充电区，并为需要换乘公交的脱网人群提供“换零钱”服务。

上海局集团公司在京沪、广深、徐蚌、合阜等热门方向增开旅客列车410列，对187列动车组列车实行重联运行，在丽水、金华等地成立志愿服务“畅行联盟”，做好铁路与市政交通接驳，助力旅客顺畅返程。

南昌局集团公司加开去往上海、南京、广州、深圳等方向的夜间高铁32列，南昌、福州客运段乘务人员及时提醒旅客到站时间、避免睡过站。

广州局集团公司在海南岛日均安排开行旅客列车249列，其中环岛高铁108列，海口市郊列车129列，进出岛旅客列车12列，加强环岛高铁美兰站与美兰国际机场的对接，做好空铁联运服务，方便旅客便捷离岛。

南宁局集团公司开行百色至广州南的D3784次点对点务工专列，运送611名务工人员赴粤返岗。

昆明局集团公司在弥蒙高铁、玉河铁路采取动车组重联、普速列车加挂车厢等方式增加运力投放，为旅客前往蒙自、河口、屏边等地参加“花山节”等民俗文化活动提供便利。

兰州局集团公司加开去往北京、上海、乌鲁木齐、西安、陇南等方向的旅客列车24列，为重点旅客提供全流程引导服务。

该负责人介绍，各地铁路部门持续优化列车餐饮供应，在保障大众化普惠化餐饮需求的基础上，结合地域特色进一步丰富餐品种类，提升餐食品质，让“舌尖上的列车”温暖返程路。

郑州局集团公司在部分列车上推出辣子鸡、水煮牛肉、烩面、蒜泥茄子等特色餐食，满足不同旅客用餐需求。

武汉局集团公司在管内140多趟动车组列车上推出莲藕排骨汤、沔阳粉蒸肉、钟祥蟠龙菜、腊八豆猪蹄等“楚菜”盒饭，让旅客品尝正宗荆楚味道。

上海局集团公司推出18元的嵊州小笼包，28元的热链便利桶、排骨年糕等平价餐食，着力打造30元以下大众普惠化供餐体系。

南昌局集团公司在部分普速列车推出三杯鸡、辣椒炒肉、烧醋肉、红烧汀州腐竹、闽南姜母鸭等地方特色菜。

广州局集团公司创新研发鱼香肉丝、红烧鱼块、东安仔鸡等16款15至30元的平价优质套餐，面向广东、湖南地区400多趟动车组列车供应，“一份家常饭”温暖旅客心。

南宁局集团公司在南宁开往北京西的Z6次“刘三姐”号主题文化列车上为旅客提供现场烹饪的阳朔啤酒鱼、高峰柠檬鸭、紫苏炒莴笋等八桂名菜，受到旅客欢迎。

乌鲁木齐局集团公司推出15元至30元价位的惠民套餐，并供应大盘鸡、牛肉抓饭、辣皮子拌面等特色餐品，把新疆美味融入列车餐食，延长出疆旅客列车餐车营业时间，更好满足旅客用餐需求。

铁路部门提示，铁路12306网站（含客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，并确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
返程客流持续攀升 铁路部门加大运力投放保障出行
　　人民网北京2月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月15日（正月初六），全国铁路发送旅客1515.9万人次，再次刷新春运单日旅客发送量历史新高。2月16日（正月初七），全国铁路预计发送旅客1530万人次，安排加开旅客列车1813列。…
新春走基层|打开就业新空间 新岗位上憧憬多
　　统筹管理村里大小事的乡村CEO，在旅游旺季不忘为村民“打杂”忙碌；新能源汽修师节前加班赶工，全力保障车主安全出行；无人机装调检修工投身新技能人才培养，以期填补行业空缺；家政服务人员主动进修多项技能，为户主提供更有温度的陪伴…… 近年来，随着经济高质量发展稳步推进，新产业新动能持续增长，新岗位新职业不断涌现，为稳就业提供了新的增长点。新年新气象，人民网记者赴多地采访忙碌在新岗位上的劳动者们，了解他们对未来的期待和憧憬。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部