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“老家有新事”系列报道

新春走基层|回家路“近了” 致富路“宽了”

人民网联合报道组
2024年02月11日08:52 | 来源：人民网
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春节是我国的传统节日，“回家”成为大多数在外工作生活人们共同的关键词。春节期间，众多归心似箭的游子，乘坐不同的交通工具，通过四通八达的“路”，从异乡奔向家乡。

40天，90亿人次。据交通运输部发布数据显示，今年春运期间，预计我国有90亿人次出游、探亲、休闲等，铁路、公路、民航、水运客流量预计为18亿人次，其余80％为自驾出行。

高速公路打通了地域之间的“大动脉”，农村公路畅通了乡村之间的“微循环”，高速铁路则让许多县城进入了高铁时代，人们出行实现了从“走得了”到“走得好”的转变。

2023年，我国新建高速铁路1700公里，新建包括改扩建高速公路超7000公里，新改建农村公路里程超16万公里。正是有了这些新建路，让今年老百姓的春运回家路变得更加通畅、安全和温馨，让春运这道中国独有的流动风景，充满了勃勃生机和澎湃活力。

高铁铺就便捷回家路

 “以前回家，要先坐6个多小时的高铁，下火车后还要坐2个多小时的汽车才能到家。”杨女士来北京工作已经10几年了，她的老家在江西省景德镇，每年春节回家都要先坐火车再坐汽车，最少要倒两次车，谈到这些年来从北京回家过年的舟车劳顿，杨女士觉得很“苦恼”，尤其是有了孩子以后。“这几年，心里一直有个愿望，盼望着高铁能早点修到老家去。”

南昌东站旅客正在有序自助验票进站。中国铁路南昌局供图

南昌东站旅客正在有序自助验票进站。中国铁路南昌局供图

如今，她的愿望终于在去年年底成为现实。2023年12月27日9时8分，随着首趟G4012次列车从南昌东站驶出，杭昌高铁黄山至南昌段（昌景黄高铁）正式开通运营。

昌景黄高铁的开通，让江西浮梁、乐平、余干、鄱阳、景德镇四县一市告别了不通高铁的历史。今年，这几地首次加入春运“朋友圈”。

“盼了这么好多年，坐高铁回家的愿望终于变为现实了。” 杨女士告诉记者，今年春节她要乘坐从北京到景德镇的高铁，好好享受下“一站式回家”的感受。

“孩子们特别喜欢坐高铁，现在能直接坐高铁到家，他们很开心，而且也不用再辛苦亲戚开车来接我们。”杨女士高兴地说。

景德镇北站的旅客陆续登上回家的列车。中国铁路南昌局供图

景德镇北站的旅客陆续登上回家的列车。中国铁路南昌局供图

从事传统手工茶器设计与制作，已在景德镇生活了16年的“景漂”落凡也是高铁通车的直接受益者。“以前每到过年时，我都要坐火车回家，人挤人的场面至今难以忘怀。曾经有一次，在车厢连接处，人多到都没法蹲下，我站了整整一宿。”提到往年的返乡经历，落凡感触很深刻。

对于他来说，高铁不仅缩短了回家的时间，也为他的工作生活带来了便利。“现在从景德镇到贵阳，加上转车的时间仅需9小时，而之前需要20小时左右的时间。”

高铁站从无到有、车程由长至短，四通八达的高铁网打通了人们的时空概念，改变了人们的生活方式。高铁铺就了便捷回家路，让出行的民众变多了。

幸福路通到家门口

“现在的路可真是好走了，路宽还通畅。”临近春节，完成了一年工作的李先生开着车行驶在回乡路上不禁感叹道。

连接德惠市与太兴村的德前公路宽阔通畅。德惠市委宣传部供图

连接德惠市与太兴村的德前公路宽阔通畅。德惠市委宣传部供图

李先生家住吉林省德惠市边岗乡太兴村，2019年大学毕业后在德惠市区一家企业工作。从那时起，从市区到太兴村35公里的回家路让李先生犯了难：道路年久失修，坑坑洼洼，开车走一趟下来2个多小时才能到家，还颠得浑身酸疼。

“上班的第二年，我就把父母接到德惠市内住。”李先生说，今年不一样了，走在新修建好的农村公路上，个把小时就到家了，父母早在公路通车的时候就迫不及待地先回村了。今年回村里过年，又能感受到浓浓的年味了。

李先生的回家路不过是德惠市修建农村公路中的一条。2023年，德惠市新建、改建农村公路1031公里，串起了全市18个乡镇街。

九台区围绕红色文化、冰雪资源、特色民宿，进一步完善道路功能。九台区委宣传部供图

九台区围绕红色文化、冰雪资源、特色民宿，进一步完善道路功能。九台区委宣传部供图

一路通，百业兴。一条条的农村公路，一头牵着乡村振兴，一头牵着民心所盼。眼下，在长春市，这样平整宽阔的农村公路随处可见，这也是我国农村公路发展的一个缩影。

货车行驶在公主岭市农村公路上。公主岭市委宣传部供图

货车行驶在公主岭市农村公路上。公主岭市委宣传部供图

数据显示，截至2023年底，我国农村公路总里程已超过470万公里。农村公路打破了区域隔绝、破除了地理屏障，连接起日新月异的城市和生机勃勃的乡村，已经成为中国新时代真正的“超级工程”。

如今，四通八达的农村公路，已化作经济的脉络，见证着农村发展巨变，联通了百姓幸福生活。

 回家路近了 致富路宽了

2023年12月28日，京雄高速全线正式实现通车运营，从北京西南五环可直通雄安新区启动区，1小时的车程进一步拉近了北京和雄安新区的“距离”。

京雄高速全线正式实现通车运营。人民网记者 李兆民摄

京雄高速全线正式实现通车运营。人民网记者 李兆民摄

对于雄安史家胡同小学校长助理王映来说，京雄高速称得上是她的“回家路”。作为土生土长的北京人，王映从小到大的生活圈就没离开过北京市区，自从去年8月来到雄安新区工作后，她发现，对曾经习以为常的“回家”，竟然也多了几分盼望。

“以前回家都需要绕行一段路，现在京雄高速全线通了，我从学校出来几分钟就能上高速。京雄高速车流量较少，车道宽，而且全程有路灯照明，开夜车也比较安全，回家一路坦途。”王映说。

王映告诉记者，她听说，雄安史家胡同小学所在的这块地，原来就是一大片田野。短短几年，这里楼多了、路有了，城市的面貌愈发显著，新城的现代感、烟火气也愈发浓厚，雄安的“范儿”起来了。

武夷山服务区闽越王城出入口。受访方供图

武夷山服务区闽越王城出入口。受访方供图

新铺的沥青路面宽阔平坦，沿路标识标牌清晰醒目，智慧云舱科技感十足……春运期间，2023年12月开通的福建南平高速忠信服务区出入口车流如织，不少返乡车流从这里上下高速。

“我的家住忠信镇，以前回家只能到仙阳或者官路下高速，要多花费不少时间，现在服务区就能下高速，马上就到家门口，这真是一件大好事。”在贵州经营超市的忠信村民周友良说。

一个简易出入口不仅畅通了“回家路”，更串起了乡村与县城之间的联系。使得农产品和农村劳动力可以快速入城，为各行各业提供更迅速的物流配送，降低物流成本，提升农村地区发展潜力，加速了地方的旅游业的发展，促进了城乡经济的融合与发展。

安徽省休宁县农村公路。受访方供图

安徽省休宁县农村公路。受访方供图

“一年没回家，没想到家乡公路变化这么大，路虽不宽，但开车很舒服、很安心。”家住安徽省休宁县璜尖乡的徐先生常年在浙江打拼，开车返乡过年看见家乡焕然一新的盘山公路，感慨良多。

“去年家乡最大的变化，就是从汊口到家门口7公里的破损水泥路，全部修成了平整的沥青路面，现在开车外出到县里、市里全部都是沥青路面，确实很舒服。”说起去年家乡的变化，家住源芳村村民毕银水开心地说。（乔雪峰 李途遥 刘师豪 关思聪 王海跃）

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(责编：王震、吕骞)
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