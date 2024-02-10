王绍绍

新年伊始，文旅市场加速复苏，文旅融合创新发展，消费需求不断释放，各地不断改善消费体验，为文旅消费注入新动能。

近段时间，黑龙江、吉林、新疆、内蒙古等地依托丰富的冰雪资源，举办冰雪节、冰雪旅游节、全国冬季运动会等活动、赛事，打造家门口的冰雪盛宴，供需两侧持续发力，文体旅产业进一步融合，丰富冰雪旅游消费新方式，释放冰雪旅游消费新动力，助力文旅行业“开门红”。

“冰雪经济的快速发展，不断激发冰雪消费活力。”业内专家表示，发展冰雪旅游，既要着眼于满足人们不同层次的旅游需求，也要立足于变资源优势为发展优势，打造充满活力的新兴产业，加快塑造良好的地区形象，让“冷资源”变成“热经济”，推动冰雪旅游实现高质量发展。

春运以来，海口注重发掘传统文化，通过推出特色民俗活动、举办多场剧场精品文艺演出等多种形式让市民游客欢喜迎新年；为打响城市文化品牌，提振消费，杭州推出文旅促消费活动，用新春文旅大礼邀请全球游客来杭过个“宋”福年；南宁积极备战春节文旅市场，举办第十三届茶花文化展，并在春节期间开展一系列春节游园活动，积极打造文旅融合新产品、新场景，打造一批新业态和冬春季精品旅游线路……

随着哈尔滨的出圈爆火，河南、河北、山东、四川等多地文旅局也借着热度纷纷“卷”上热搜，宣传当地特色。通过在社交平台高频率发文吸粉、请明星来为家乡代言、为游客花样送上当地特产等方式，吸引更多游客前来旅游，推动文旅行业发展。

“因为哈尔滨的火爆出圈，各省份之间终于有了一个共同的话题来展开一场盛大的流量争夺战，这促进了往昔难以高效互动的区域联动，在信息层面实现了交互式的输出与循环，在客源市场上也实现了交互式的互动。”中国旅游改革发展咨询委员会专家委员孙小荣表示。

博物馆作为文化传承和展示的重要场所，是人们线下文化游的重要目的地。数据显示，2023年全国博物馆接待观众12.4亿人次，是2022年的2.1倍。2024年春节期间，大部分国家级博物馆、省级博物馆继续向公众开放，除常设展外，还计划推出多个龙年生肖主题展览和年度特色展览。

此外，多地将在春节期间打造“非遗+旅游”“演艺+旅游”新形式，推进文化和旅游深度融合发展。山东将在全省范围内集中开展648项非遗宣传展示活动，线上线下同发力，推动非遗融入家庭团聚、社区交流中，丰富民众春节文化生活；福建将举办福建戏曲迎新春走基层系列演出、惠民演出、梨园戏元宵演出周等活动，还有一系列创新剧目，让文艺戏曲走进寻常百姓家……

“旅游业发展是文化业最直接的动力。文化和旅游融合绝不是行政部门之间简单地融合。实际上，要做好城市故事的表达和设计，与城市内在文化气息息息相关。”北京师范大学教授杨乘虎表示，旅游最终带来的美好感受一定与文化相关。一座旅游城市缺少独有的文化氛围，游客的体验感就会很差。同样，文化是要靠旅行的“流动性”才能传播得更远，通过旅游业来提高城市知名度。

随着春节脚步临近，假期出游预订也进入高峰期。飞猪发布的《2024春节假期出游风向标》显示，截至目前春节假期国内游预订量同比去年激增，假期旅游搜索热度已全面超越2019年同期。今年春节假期可能诞生一些热门目的地，泉州、北海、洛阳等非省会城市的假期旅行预订量同比增速均超过20倍。

业内专家表示，从供给侧看，不同城市在持续优化产品和服务供给，通过提供特色化、个性化旅游线路，推动旅游业复苏；从需求侧看，经济恢复带动消费信心改善，人们更愿意利用闲暇时间出行、旅游。

“当前，文旅市场正加快复苏，保持良好发展态势。要促进文旅在更广的范围和更高的层面上进行深度融合，创新更多大众喜爱的产品，为文旅市场增添新活力，为文旅消费注入新动能。”专家说。

(责编：乔业琼、高雷)

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