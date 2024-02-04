王绍绍

今起，正值春运返乡高峰期，我国中东部地区出现大范围持续性雨雪冰冻天气，影响范围广、持续时间长，能源安全稳定供应对于群众温暖过冬意义重大。

为保障能源供应，各地多措并举，加强电力、通讯线路及设施的巡检和应急融冰除冰工作，做好能源供应调度工作，减少雨雪冰冻天气带来的不利影响。

面对强降温天气，国网河南电力全力守好电力保供各个“关口”，针对预测中重度覆冰等线路设置人工观冰点和冰样采集点，对重点区域、重点区段提供具体到站线的覆冰舞动风险预测，提前完成隐患排查治理；合理安排电网运行方式，做好电力电量平衡，加强重要输电通道、省内5处薄弱县域23条供电线路，以及高铁牵引站、“三跨”、供水供暖供气城市“生命线”等重要民生用户供电设备的运维保障。

目前，国网河南电力已备足抢修物资和抢修人员，累计投入1.6万余抢修人员、3000余辆应急抢修车、135台应急发电车，1套固定式、5套移动式直流融冰装置，198套除冰和抢修工器具，积极做好快速响应准备，全力保障电网安全运行和电力可靠供应。

“当前，多地加大风险排查力度，继续落实应对雨雪冰冻天气的各项举措，做好保供电、保安全、保畅通等工作，确保人民群众温暖过冬、亮堂过节。”业内专家表示。

春节及春运期间稳定的电力供应，离不开煤炭作为“压舱石”的重要保障作用。国家统计局数据显示，2023年，我国规模以上企业生产原煤46.6亿吨，同比增长2.9%，12月份生产原煤4.1亿吨，同比增长1.9%。2023年，进口煤炭4.7亿吨，同比增长61.8%。

襄阳北车站位于襄渝、焦柳、汉丹、浩吉4条铁路干线交会处，是“北煤南运”大通道上重要的枢纽编组站，每天有超过70万吨的各类货物在此集结、中转、外运。今年春运以来，襄阳北车站日均运煤超40万吨，较去年同期增长16.2%。

面对春节前后市场需求旺盛，以及即将到来的用电量激增、用煤消耗加快等情况，襄阳北车站全力加快货车中转速度，确保节日物资及重点物资运输。

国家能源局煤炭司司长刘涛表示，目前，煤炭供需形势总体稳定，迎峰度冬期间煤炭价格处于合理区间，电煤库存保持历史高位。下一步，将会同有关方面加快建设山西、蒙西、蒙东、陕北和新疆煤炭绿色转型供应保障基地，优化煤炭生产开发布局；推动煤炭价格稳定在合理区间，煤炭产量保持高位；拓展与煤炭资源大国合作，稳定煤炭进口；紧盯东北、两湖一江、西南等区域，有力应对可能出现的区域性煤炭供应偏紧局面。

不仅煤炭等传统能源“底气足”，近年来，我国清洁能源在供应中的比重也在逐步增加，成为迎峰度冬期间能源供应的重要补充。

据国网重庆市电力相关负责人介绍，2023年，重庆一批重点电力工程开工或投用，助推电力结构加快绿色低碳转型。此外，重庆天然气发电和风电、光伏电源加快“上新”，截至2023年底，重庆集中式风电、光伏并网规模达366.4万千瓦，分布式光伏2023年并网规模70.9万千瓦。

同时，2023年重庆抽水蓄能及新型储能规模也实现快速增长。据统计，重庆核准在建抽蓄项目装机规模500万千瓦。“抽水蓄能+新型储能”将显著增强重庆新型电力系统调节能力，保障电网安全稳定运行、促进清洁能源消纳、推动能源结构调整。

“在推动能源绿色低碳转型方面，数字化智能化技术也扮演着越来越重要的角色。”业内专家表示，在新能源丰富的地方，部署相应的算力基础设施，既可解决新能源消纳问题，也能推动算力产业绿色发展，进一步厚植绿色发展底色。

国家发改委政策研究室主任金贤东表示，当前，在各方共同努力下，全国能源运行总体平稳。下一步，将密切跟踪极端天气变化趋势，组织主要能源企业提前准备应急调峰资源，加强电网安全运行和受灾检修，做实做细电力负荷管理预案和天然气应急保供预案，确保人民群众安全温暖过冬过节。

(责编：申佳平、吕骞)

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