人民网北京1月31日电 （记者杨曦）随着地方两会的密集召开，各地陆续公布2023年经济发展“成绩单”。截至目前，31个省份2023年GDP增速已全部出炉，并公布2024年GDP增速预期目标。

——看增速，17个省份增速跑赢全国

据国家统计局1月17日公布的数据，初步核算，2023年我国国内生产总值（GDP）为1260582亿元，按不变价格计算，比上年增长5.2%。

从31个省份公布的数据来看，2023年，有17个省份GDP同比增速跑赢全国，均超过5.2%。分别为西藏、海南、内蒙古、新疆、宁夏、甘肃、吉林、重庆、山东、浙江、四川、湖北、江苏、安徽、河北、辽宁、青海。

以上17个省份中，有8个属于西部地区，2个属于中部地区，中西部地区占比较多。

——看总量，9个省份迈上新台阶

从各地GDP总量来看，广东GDP总量首次突破13万亿元，山东和浙江的GDP总量分别突破9万亿元和8万亿元。

此外，还有多个省份经济总量实现重要跨越。其中，四川首次跻身“6万亿元俱乐部”，湖南迈上5万亿元新台阶，辽宁、重庆、云南均首次突破3万亿元大关，贵州也迈上2万亿元新台阶。

2023年，除了4个省份GDP总值尚未突破1万亿元，其余均已在万亿元之上。

——看目标，13省份上调GDP增速目标

当前，31个省份均已定下2024年GDP增速目标，其中，20个省份目标在5.5%左右或以上，西藏、海南预期目标为8%左右。与2023年GDP实际增速相比较，有13个省份上调了2024年GDP增速目标。

为实现经济发展目标，各地从多个方面展开积极布局。记者梳理发现，重庆、广东、江苏等多个地区聚焦发展新质生产力、新型工业等，谋划区域发展新动能；为进一步扩内需促消费，北京、河北、重庆、西藏等地在扩大文旅消费上进行布局；与此同时，“增强经济回升向好态势”成为多地政府工作报告征集意见要点，均强调要持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。（实习生赵若楠对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、高雷)

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