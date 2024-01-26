人民网北京1月26日电 （记者乔雪峰、车柯蒙）1月26日，2024年春运正式启动。26日清晨5点34分，G6701次列车从北京西站缓缓驶出，开往邯郸东站。这是2024年春运北京地区开行的首趟高铁列车。

2024年春运自1月26日开始，至3月5日结束，其中节前15天、节后25天，共计40天。记者从中国铁路北京局获悉，今年春运，中国铁路北京局预计发送旅客3913万人次，较2019年增长14.1%。节前高峰日预计将出现在2月7日（农历腊月廿八），单日发送旅客将达到132万人次。节后高峰日预计将出现在2月25日（农历正月十六），单日发送旅客将达到135万人次。

中国铁路北京局相关负责人表示，为满足春运期间旅客运输需要，铁路部门积极增加列车开行对数，期间共增开列车231对。春运期间，铁路部门将采取有力有效措施，确保铁路运输安全畅通、旅客服务优质高效，全力以赴满足广大旅客春运出行需求，努力实现“平安春运、有序春运、温馨春运、让旅客体验更美好”的总体目标。

“今天是春运第一天，北京西站预计发送旅客14.3万人。”北京西站新闻发言人、副站长李超接受记者采访时表示，2024年春运，北京西站预计发送旅客492万人，高峰日为2月7日（腊月二十八），预计发送旅客22万人。旅客出行目的地主要集中在郑州、西安、武汉、长沙等热门城市以及广深、成渝、昆明、南宁等方向。

G6701次列车由中国铁路北京局集团公司石家庄客运段高铁二队京成三组担当值乘任务。据中国铁路北京局集团公司石家庄客运段高铁二队党总支书记王宏介绍，为迎接春运，列车在安全保障、优质服务、春运大客流等方面做好了充足准备，全力为广大旅客提供平安、有序、温馨的乘车环境。

“终于能够回家跟家人团聚，过个团圆年，我很激动、很开心。”来自邯郸的杨乐是一名月嫂，她来北京工作有一年多了，之前都是在老家工作。

她告诉记者，选择家政行业的主要原因，就是这个行业的工作时间比较自由。这次选择提前回家过年，还有一个重要的原因，就是要赶回去给自己的大儿子过12岁生日。“这是我第一次跟家人分开这么长时间，所以一定要回家给孩子过一个一家团聚的生日。”

据介绍，为满足旅客春运出行需求，G6701次列车由原来的和谐号380AL车型更换为复兴号CR400AF车型重联,定员相较原来增加了124人。

G6701次列车长马金叶接受记者采访时表示，今年春运，石家庄客运段高铁二队在优化重点预约服务、互联网订餐服务、配备移动充电宝等12项铁路便民措施的同时，还专门针对带行李较多的老人和带孩子出行的旅客增加了大件行李送站服务，切实将温馨服务体现到旅客旅途的最后一公里。

马金叶告诉记者，春运期间，乘务组加强了大客流的安全预想，进一步加强了广播和车内巡视的力度。同时优化服务举措、提升服务形象，不断提升旅客的乘车感受，使旅客切身感受到高铁的优质服务，让旅客在回家的路上更加平安、温馨。

据了解，1月10日起，铁路12306手机客户端推出春运期间学生、务工人员专区预约购票功能。通过身份信息和学生优惠资质核验且尚有剩余优惠乘车次数的12306学生用户以及务工人员可使用12306手机客户端专区相应功能预约购买春运期间往返火车票。学生、务工人员通过铁路12306手机客户端专区预约购买火车票，可提交开车前17天（含）以上的出行购票需求，最晚可预约3月5日的车票。

铁路部门每日根据客流预测、列车余票和车票候补等情况做好运力梯次投放，并及时为购票紧张的方向增开列车。

此外，中国铁路北京局还将在春节放假期间组织人员深入厂矿企业、港口和物流园区，积极组织电煤、粮食、食用油等货源运输，及时解决运输生产中出现的问题，保障民生物资高效运输，助力百姓红红火火过大年。